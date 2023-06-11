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Может закончиться фатально: бывший муж Бритни Спирс заявил, что его экс-возлюбленная «подсела» на тяжелые наркотики

Бывший муж певицы Бритни Спирс Кевин Федерлайн переживает, что однажды ему скажут о смерти экс-супруги из-за передозировки наркотическими веществами

сегодня, 15:35
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Автор:

Белоокая Ира

Об этом он рассказал в интервью иностранным СМИ, пишет портал "Комментарии".

Может закончиться фатально: бывший муж Бритни Спирс заявил, что его экс-возлюбленная «подсела» на тяжелые наркотики

Бритни Спирс. Фото из открытых источников

По словам Федерлайна, Бритни в опасности, ведь она употребляет наркотики, вызывающие сильную зависимость.


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"Боюсь, что она на метамфетамин — я молился, чтобы кто-нибудь сказал об этом и чтобы она спохватилась. Это ужасно. Она мать моих детей", — цитирует бывшего любимого певицы Daily Mail.

Также экс-муж звезды боится, что однажды ему сообщат о смерти Спирс из-за передозировки. Их сыновей 17-летнего Престона и 16-летнего Джейдена тоже беспокоит ситуация с зависимостью у их матери. В то же время, экс-муж знаменитости якобы не хочет вмешиваться в это дело. По словам Федерлайна, он полностью отстранился от Бритни.

Вместе с тем отец певицы, комментируя слова бывшего зятя, считает, что его дочь может повторить печальную историю певицы Эми Уайнхаус, умершей в 27 лет.

Между тем некоторые иностранные СМИ убеждены, что обвинения со стороны Федерлайна могут быть безосновательными. Таким образом он может прибегать к "давлению" на Спирс.

Напомним, "Комментарии" писали, - Стаса Пьеху схватило сердце: его экстренно госпитализировали. Русскому артисту стало плохо в эту ночь. Его забрала скорая в больницу. По информации росСМИ, у певца проблемы с сердцем. Сейчас он находится в кардиореанимации одной из клиник Москвы. В медучреждение его доставили ночью. В каком состоянии внук известной певицы Эдиты Пьехи сейчас не сообщают. Тем временем в сети стали обсуждать возможные причины ухудшения самочувствия артиста. И сразу допустили, что он "пожинает плоды" своих вредных привычек. И это случилось якобы из-за частого курения и употребления спиртного в молодости.




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