Муж Ким Кардашьян захотел стать президентом США

Mike Pont, IPTC

43-летний американский рэпер и продюсер Канье Уэст удивил поклонников неожиданным заявлением. Исполнитель на своем аккаунте в Twitter написал о том, что будет баллотироваться на пост президента США.

"Мы должны воплотить обещания Америки, веря в Бога, объединив наше видение и построив наше будущее. Я баллотируюсь в президенты Соединенных Штатов", - написал муж Ким Кардашьян.

Это не первое заявление рэпера по поводу смени своей деятельности. В 2015 году на премии MTV Video Music Awards Канье Уэст уже говорил о том, что намерен занять высший государственный пост Америки.

Музыкант не объяснил, в каком году он планирует взять участие в кампании. Несмотря на свой хештег "Видение 2020", который он добавил к записи в соцсети, сроки регистрации кандидатов в этом году уже вышли.

Впрочем, его заявление вызвало бурю обсуждений в Twitter. Многие поклонники выразили ему поддержку, а чем свидетельствуют несколько тысяч лайков и репостов его записи. "Полную поддержку" рэперу также выразил американский предприниматель, основатель компании SpaceX Илон Макс.

Пока сложно сказать, насколько серьезным является намерение Канье Уэст сменить на посту президента США Дональда Трампа. Издание ABC News считает, что рэпер таким способом решил привлечь внимание общественности к выходу своего нового альбома.





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