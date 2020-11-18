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"Мужик должен уметь доставать деньги любым способом": Михаил Боярский заявил, что готов работать таксистом

Исполнитель песни "Зеленоглазое такси" признался в Instagram, что предчувствует кризисные годы для творческой сферы

сегодня, 13:46
Автор:

Любовь Блажко

Сложная экономическая ситуация коснулась всех без исключения: от простых работников до звезд шоу-бизнеса. И если кто-то готов ждать помощи от государства, то народный российский артист Михаил Боярский заявил, что выход можно найти даже из самой сложной жизненной ситуации. Главное – не опускать руки, а находить возможности. Также он добавил, что если в скором времени ситуация не изменится, то он готов идти работать таксистом. 

"Мужик должен уметь доставать деньги любым способом": Михаил Боярский заявил, что готов работать таксистом

Михаил Боярский. Фото: popbio.ru

"Артисты, жалующиеся на потерю дохода из-за пандемии, должны найти дополнительный источник заработка, но не ждать помощи от государства. Я спокойно отношусь к этому всему. Мы богатыми не были и привыкать не стоит. Какие-то льготы получать? Мне кажется, для мужчины – это стыдно. Я считаю, что мужик – даже в такой женской профессии, как актерская – все равно должен уметь доставать деньги любым способом. Каким именно – это уже его проблемы. Но просить – ни в коем случае. Я бы не взял государственную поддержку, не могу себе позволить такой роскоши. Если говорить о тех артистах, которые потеряли работу, то, наверное, им нужно как-то помочь. Но я бы не смог принять помощь, нашел бы себе другую работу. Первое, что в голову приходит – пошел бы водить машину", — признался певец. 

Также издание "Комментарии" расскажет, названы гонорары российских звезд за новогодние корпоративы. 


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Источник: https://www.instagram.com/p/CHuYkWDFxsH/
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