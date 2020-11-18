"Мужик должен уметь доставать деньги любым способом": Михаил Боярский заявил, что готов работать таксистом

Язык
Coinspot 18.11.2020
BTC/USD
18051.59
ETH/USD
478.12
LTC/USD
71.92
НБУ 18.11.2020
USD/UAH
28.41
EUR/UAH
33.70
RUB/UAH
0.39
Рубрики
МЕНЮ
Любовь Блажко
Сложная экономическая ситуация коснулась всех без исключения: от простых работников до звезд шоу-бизнеса. И если кто-то готов ждать помощи от государства, то народный российский артист Михаил Боярский заявил, что выход можно найти даже из самой сложной жизненной ситуации. Главное – не опускать руки, а находить возможности. Также он добавил, что если в скором времени ситуация не изменится, то он готов идти работать таксистом.
Михаил Боярский. Фото: popbio.ru
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Новости партнеров
Новости