Названы гонорары российских звезд за новогодние корпоративы

СМИ опубликовали сумму, за которую готовы выступать российские звезды в новогоднюю ночь. Так, на первом месте в этом рейтинге оказался лидер группы "Ленинград" Сергей Шнуров.

Сергей Шнуров. Фото: iz.ru

Артист готов спеть за внушительную сумму денег – 150 тысяч долларов. И это не считая того, что только на его технический райдер понадобится 10 тысяч долларов, потому что Сергей привык выступать только со своей аппаратурой. Он добавил, что готов сдать тест на COVID-19, но от маски категорически отказывается.

А вот 50 минут пения Филипа Киркорова обойдутся заказчику в 80 тысяч евро. Ольга Бузова оказалась немного поскромнее – она просит всего 28 тысяч евро за свое новогоднее выступление.

Известный рэпер Моргенштерн готов подарить публике свое творчество в новогоднюю ночь за 4 миллиона рублей. А автор хитов "Крошка моя" и "18 мне уже" Сергей Жуков согласится спеть на корпоративе за три с половиной миллиона рублей.

Народный артист Лев Лещенко готов продать свое творчество за более скромное вознаграждение – он просит от 1,3 до полутора миллиона рублей.

Также издание "Комментарии" расскажет, Forbes назвал самых высокооплачиваемых умерших мировых звезд. Американский журнал представил ежегодный список самых высокооплачиваемых умерших мировых звезд. Возглавил его, как и прежде, легендарный Майкл Джексон.

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