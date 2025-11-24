logo

Музыканты "Стоптайма" тайно покинули Россию после серии арестов
commentss НОВОСТИ Все новости

Музыканты "Стоптайма" тайно покинули Россию после серии арестов

Их вывозили из спецприемника ночью в тонированных автомобилях — теперь группа за пределами РФ.

24 ноября 2025, 09:10
Автор:
avatar

Проніна Анна

Музыканты российской уличной группы "Стоптайм" — неугодная Кремлю певица Наоко (Диана Логинова) и ее жених, гитарист Александр Орлов — тайно покинули Россию после трех арестов подряд. Об их бегстве и обстоятельствах освобождения сообщает российский новостной канал "Дождь".

Музыканты "Стоптайма" тайно покинули Россию после серии арестов

Неугодная Кремлю певица Наоко тайно сбежала из РФ

По информации российских СМИ, обоих артистов вывозили из изолятора временного содержания в режиме максимальной секретности. Орлова забрали в полночь, Наоко – утром, сажая в машины с тонированными окнами и не позволяя журналистам даже подойти. Полиция умышленно вывозила их в другие районы города во избежание огласки.

Уже через несколько часов после этого оба покинули территорию РФ. Адвокаты подтвердили: музыканты в безопасности, но о местонахождении не сообщают, прося временно не беспокоить подзащитных.

"Стоптайм" преследовали за обычные уличные выступления — их трижды арестовывали за "нарушение порядка" после концерта возле метро "Площадь Восстания". На своих перформансах группа исполняла композиции Noize MC, Монеточки, Земфиры и "Порнофильмов" — артистов, которых российские власти объявили "иноагентами".

После каждого освобождения пара снова попадала за решетку. Во время одного из арестов Наоко и Орлов даже записали видео о помолвке, но это также не остановило очередные "сутки". Третий срок стал последним — теперь пара сбежала и, похоже, возвращаться в Россию не планирует.

Напомним, портал "Комментарии" сообщал о третьем аресте этой группы. После предварительного ареста Наоко и Орлов объявили о помолвке – парень сделал девушке предложение прямо в автозаке. Несмотря на преследования, молодая пара продолжает выступать, а их творчество стало символом протеста русской молодежи против цензуры и репрессий.



