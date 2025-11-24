Музыканты "Стоптайма" тайно покинули Россию после серии арестов

Музыканты российской уличной группы "Стоптайм" — неугодная Кремлю певица Наоко (Диана Логинова) и ее жених, гитарист Александр Орлов — тайно покинули Россию после трех арестов подряд. Об их бегстве и обстоятельствах освобождения сообщает российский новостной канал "Дождь".

Неугодная Кремлю певица Наоко тайно сбежала из РФ

По информации российских СМИ, обоих артистов вывозили из изолятора временного содержания в режиме максимальной секретности. Орлова забрали в полночь, Наоко – утром, сажая в машины с тонированными окнами и не позволяя журналистам даже подойти. Полиция умышленно вывозила их в другие районы города во избежание огласки.

Уже через несколько часов после этого оба покинули территорию РФ. Адвокаты подтвердили: музыканты в безопасности, но о местонахождении не сообщают, прося временно не беспокоить подзащитных.

"Стоптайм" преследовали за обычные уличные выступления — их трижды арестовывали за "нарушение порядка" после концерта возле метро "Площадь Восстания". На своих перформансах группа исполняла композиции Noize MC, Монеточки, Земфиры и "Порнофильмов" — артистов, которых российские власти объявили "иноагентами".

После каждого освобождения пара снова попадала за решетку. Во время одного из арестов Наоко и Орлов даже записали видео о помолвке, но это также не остановило очередные "сутки". Третий срок стал последним — теперь пара сбежала и, похоже, возвращаться в Россию не планирует.

Напомним, портал "Комментарии" сообщал о третьем аресте этой группы. После предварительного ареста Наоко и Орлов объявили о помолвке – парень сделал девушке предложение прямо в автозаке. Несмотря на преследования, молодая пара продолжает выступать, а их творчество стало символом протеста русской молодежи против цензуры и репрессий.