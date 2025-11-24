Музиканти «Стоптайма» таємно залишили Росію після серії арештів

Музиканти російської вуличної групи "Стоптайм" — неугодна Кремлю співачка Наоко (Діана Логінова) та її наречений, гітарист Олександр Орлов — таємно покинули Росію після трьох поспіль арештів. Про їхню втечу та обставини звільнення повідомляє російський новинний канал "Дождь".

Неугодна Кремлю співачка Наоко таємно втекла з РФ

За інформацією російських ЗМІ, обох артистів вивозили з ізолятора тимчасового тримання у режимі максимальної секретності. Орлова забрали опівночі, Наоко — вранці, саджаючи у машини з тонованими вікнами та не дозволяючи журналістам навіть підійти. Поліція умисно вивозила їх в інші райони міста, щоб уникнути розголосу.

Вже за кілька годин після цього обидва покинули територію РФ. Адвокати підтвердили: музиканти у безпеці, але про місцезнаходження не повідомляють, просячи тимчасово не турбувати підзахисних.

"Стоптайм" переслідували за звичайні вуличні виступи — їх тричі арештовували за "порушення порядку" після концерту біля метро "Площа Повстання". На своїх перформансах гурт виконував композиції Noize MC, Монеточки, Земфіри та "Порнофільмів" — артистів, яких російська влада оголосила "іноагентами".

Після кожного звільнення пара знову потрапляла за ґрати. Під час одного з арештів Наоко й Орлов навіть записали відео про заручини, але це також не зупинило чергових "суток". Третій термін став останнім — тепер пара втекла, і, схоже, повертатися в Росію не планує.

Нагадаємо, портал "Коментарі" повідомляв про третій арешт цього гурту. Після попереднього арешту Наоко та Орлов оголосили про заручини – хлопець зробив дівчині пропозицію просто в автозаку. Попри переслідування, молода пара продовжує виступати, а їхня творчість уже стала символом протесту російської молоді проти цензури та репресій.