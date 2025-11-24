logo_ukra

BTC/USD

86034

ETH/USD

2799.15

USD/UAH

42.27

EUR/UAH

48.7

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Зірки персона Музиканти «Стоптайма» таємно залишили Росію після серії арештів
commentss НОВИНИ Всі новини

Музиканти «Стоптайма» таємно залишили Росію після серії арештів

Їх вивозили зі спецприймальника вночі в тонованих авто — тепер гурт поза межами РФ.

24 листопада 2025, 09:10
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Проніна Анна

Музиканти російської вуличної групи "Стоптайм" — неугодна Кремлю співачка Наоко (Діана Логінова) та її наречений, гітарист Олександр Орлов — таємно покинули Росію після трьох поспіль арештів. Про їхню втечу та обставини звільнення повідомляє російський новинний канал "Дождь".

Музиканти «Стоптайма» таємно залишили Росію після серії арештів

Неугодна Кремлю співачка Наоко таємно втекла з РФ

За інформацією російських ЗМІ, обох артистів вивозили з ізолятора тимчасового тримання у режимі максимальної секретності. Орлова забрали опівночі, Наоко — вранці, саджаючи у машини з тонованими вікнами та не дозволяючи журналістам навіть підійти. Поліція умисно вивозила їх в інші райони міста, щоб уникнути розголосу.

Вже за кілька годин після цього обидва покинули територію РФ. Адвокати підтвердили: музиканти у безпеці, але про місцезнаходження не повідомляють, просячи тимчасово не турбувати підзахисних.

"Стоптайм" переслідували за звичайні вуличні виступи — їх тричі арештовували за "порушення порядку" після концерту біля метро "Площа Повстання". На своїх перформансах гурт виконував композиції Noize MC, Монеточки, Земфіри та "Порнофільмів" — артистів, яких російська влада оголосила "іноагентами".

Після кожного звільнення пара знову потрапляла за ґрати. Під час одного з арештів Наоко й Орлов навіть записали відео про заручини, але це також не зупинило чергових "суток". Третій термін став останнім — тепер пара втекла, і, схоже, повертатися в Росію не планує.

Нагадаємо, портал "Коментарі" повідомляв про третій арешт цього гурту. Після попереднього арешту Наоко та Орлов оголосили про заручини – хлопець зробив дівчині пропозицію просто в автозаку. Попри переслідування, молода пара продовжує виступати, а їхня творчість уже стала символом протесту російської молоді проти цензури та репресій.



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Теги:

Новини

Всі новини