"Мы не выдержали": звезда "МастерШеф" и жена депутата уехала из Украины

Участница 11-го сезона кулинарного шоу "МастерШеф" и блоггер Даша Евтух сообщила, что вместе с дочерью покинула Украину. О своем решении она написала в Instagram, где объяснила, что семья "не выдержала" постоянного психологического напряжения на фоне войны.

В сообщении Даша Евтух опубликовала фото на котором в одной руке держит детскую коляску с дочерью Фемидой, в другой чемодан и дорожную сумку.

"Мы уехали из Украины. Мы не выдержали... Кто-то поддержит и поймет, а кто-то снова раскритикует", — написала блогерша.

Куда именно переехала семья Даша Евтух пока не уточняет. В комментариях подписчики начали активно спрашивать, уехал ли вместе с ней муж депутат Полтавского городского совета Александр Глазов. Сам политик впоследствии сообщил в соцсетях, что остается в Киеве.

В начале апреля семья Евтух уже пережила последствия российских ударов. Тогда во время атаки дронов-камикадзе по Полтаве было разрушено здание блоггерши. По словам супругов, на момент удара в доме никого не было, поэтому обошлось без пострадавших.

Позже Даша Евтух и Александр Глазов объяснили, что уже долгое время не жили в разрушенном доме, а сдавали его в аренду. Вместо этого семья жила под Киевом в просторном двухэтажном доме, который арендовали за 1000 долларов в месяц.

