logo_ukra

BTC/USD

81215

ETH/USD

2334.24

USD/UAH

43.85

EUR/UAH

51.61

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Зірки персона "Ми не витримали": зірка "МастерШеф" і дружина депутата виїхала з України
commentss НОВИНИ Всі новини

"Ми не витримали": зірка "МастерШеф" і дружина депутата виїхала з України

Учасниця "МастерШеф" Даша Євтух повідомила про виїзд з України разом із донькою.

7 травня 2026, 10:40
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Slava Kot

Учасниця 11-го сезону кулінарного шоу "МастерШеф" та блогерка Даша Євтух повідомила, що разом з донькою залишила Україну. Про своє рішення вона написала в Instagram, де пояснила, що сім’я "не витримала" постійного психологічного напруження на тлі війни.

"Ми не витримали": зірка "МастерШеф" і дружина депутата виїхала з України

Даша Євтух. Фото з відкритих джерел

У дописі Даша Євтух опублікувала фото на якому в одній руці тримає дитячий візок з донькою Фемідою, в іншій валізу та дорожню сумку.

"Ми виїхали з України. Ми не витримали... Хтось підтримає і зрозуміє, а хтось знову розкритикує", — написала блогерка.

”Ми не витримали”: зірка ”МастерШеф” і дружина депутата виїхала з України - фото 2

Даша Євтух виїхала з України

Куди саме переїхала родина, Даша Євтух поки не уточнює. У коментарях підписники почали активно запитувати, чи виїхав разом із нею чоловік депутат Полтавської міської ради Олександр Глазов. Сам політик згодом повідомив у соцмережах, що залишається в Києві.

На початку квітня родина Євтух уже пережила наслідки російських ударів. Тоді під час атаки дронів-камікадзе по Полтаві був зруйнований будинок блогерки. За словами подружжя, на момент удару в оселі нікого не було, тому обійшлося без постраждалих.

”Ми не витримали”: зірка ”МастерШеф” і дружина депутата виїхала з України - фото 2

Зруйнований будинок Даші Євтух

Пізніше Даша Євтух та Олександр Глазов пояснили, що вже тривалий час не жили у зруйнованому будинку, а здавали його в оренду. Натомість родина мешкала під Києвом у просторому двоповерховому будинку, який  орендували за 1000 доларів на місяць.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що Дашу Євтух забанили в TikTok.

Також "Коментарі" писали, що українська порноакторка Джозефіна Джексон виїхала з країни через загрозу сісти до в'язниці.



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Джерело: https://www.instagram.com/p/DX_ea80iiNv/
Теги:

Новини

Всі новини