"Мы творим магию": Леся Патока о звездных клиентах и создании костюма для конкурса "Мисс Вселенная 2022"

Удивительный костюм под названием "Воин Света" для Виктории Апанасенко – 28-летней модели из Чернигова – создала известная художница по костюмам Леся Патока.



Леся Патока/ Фото: Instagram

"Комментарии" решили пообщаться с художницей и поговорить о ее карьере, звездных клиентах, создании костюма для конкурса "Мисс Вселенная 2022" и дальнейших планах.

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Леся Патока – это украинская художница по костюмам, дизайнер образов и стиля артистов шоу-бизнеса, музыкальных клипов, телевизионных шоу, кино и рекламы.





Она известна разработкой образов для ONUKA, Джамалы, The Maneken, Latexfauna, Бумбокс, Pianoбой, Сергея Бабкина, Ляписа Трубецкого, Ивана Дорна, Оли Поляковой, NikitA и других. Также мастер готовит костюмы на заказ для фестиваля в Неваде Burning Man.

В возрасте 18 лет, еще студенткой, ее пригласили к еженедельник "Телегид" вести рубрику о рукоделии, а позже – рубрику о моде. Впоследствии она перешла в глянец Hello!, в котором руководила съемками для отдела моды. После закрытия журнала занялась собственным делом. В 2010 году, начав сотрудничество с режиссером Александром Стеколенко, начала набирать команду и создавать Patoka Studio.



Леся является руководительницей двух проектов: творческой мастерской Patoka Studio и аренды головных уборов и аксессуаров NAGOLOVY.





Леся, расскажите, как вы начинали и кто был вашим первым звездным клиентом? Как удалось в начале пути привлечь к себе внимание?





— Я начала работать в неполные 14 лет и именно поэтому мой творческий путь очень длинный и интересный. Сама студия Patoka Studio была основана в 2010 году, то есть в 2023 году ей уже исполнится 13 лет.





До этого я уже успела поработать в журналах, была на рекламных съемках и постепенно пришла к сотрудничеству с украинскими звездами, которым я организовывала фотосессии для глянца. То есть я постепенно шла к тому, чтобы работать в этой сфере, но специально внимание звезд к себе не привлекала.





Как вы решились создать творческую мастерскую Patoka Studio, ведь на тот момент аналогичных проектов в стране просто не было?

– Студию Patoka Studio я основала специально под проект Ляписа Трубецкого на песню "Принцесса". Режиссер Александр Стеколенко, собиравший снимать клип на эту композицию, пригласил меня присоединиться к проекту в качестве главного стилиста и человека, ранее занимавшегося созданием арт-объектов. Я должна была отвечать за стиль клипа, сделать головные уборы, арт-объекты и вообще все, что вы можете увидеть в клипе на песню "Принцесса".

В процессе работы нужно было изготовить 6-метровый замок, который элементарно не поместился в моей квартире. Это и сподвигло меня набраться смелости, арендовать помещение и основать студию Patoka Studio. Именно работа над этим проектом стала для меня действительно знаковым и очень важным событием в жизни.

Есть ли сейчас у вас конкуренты на рынке Украины?



– Да, конечно у нас есть конкуренты на рынке Украины и это прекрасно. Я считаю, что именно конкуренты не дают тебе расслабиться и подталкивают к развитию и творческому росту.

Чем именно занимается ваша студия и с какими проектами сотрудничает?

– Моя студия занимается созданием миров, ведь мы творим магию. Мы сотрудничаем со многими звездами, включая ONUKA, Джамала, The Maneken, Latexfauna, Бумбокс, Pianoбой, Сергей Бабкин, Ляпис Трубецкой, Иван Дорн, Оля Полякова и другие.

К примеру, с проектом ONUKA мы сотрудничаем с первого дня его основания. Именно этот проект демонстрирует, как мы создаем полный визуал — от создания сценических костюмов до разработки концепции обложек музыкальных альбомов.

Также мы можем работать над созданием рекламы, музыкальных клипов и кино. Patoka Studio известна созданием львиной части фантастических костюмов для проекта "Маска Украина", участием в масштабных арт-проектах и благотворительных мероприятиях.





Большая ли у вас команда и реально ли стать ее частью? Какие навыки должен иметь человек, чтобы гармонично влиться в ваш коллектив?

– Количество людей в команде зависит от масштабов конкретного проекта. В студии есть небольшой костях людей (в основном портные и закройщики), а других специалистов я приглашаю уже при необходимости.

В нашу команду конечно же можно попасть. Это должен быть человек с художественным или архитектурным образованием, творческий и причастный к искусству. Каждый желающий может написать нам в соцсетях и мы охотно посмотрим на его работы и, возможно, в дальнейшем начнем плодотворное сотрудничество.

С кем из звездных клиентов вам было труднее всего работать и почему?

— Отвечу коротко – это звезды с тяжелым характером, которые видят в нас подрядчиков, а не творцов. С такими клиентами мы перестаем сотрудничать уже после первого заказа.

Было ли такое, что клиенты оставались недовольны результатом работы? Как вы выходили из подобных ситуаций?

– Да, недовольные результатом работы клиенты нам встречались, но я не поверю, что люди, которые что-то создают в этой жизни никогда не сталкивались с подобными ситуациями.

Надо понимать, что для нас очень важна репутация студии и если клиент недоволен конечным результатом, мы предлагаем вернуть деньги и забрать наше изделие. Но многие отказываются от такого предложения, что меня неизменно удивляет.

Откуда вы черпаете вдохновение и что способно подтолкнуть вас на создание очередного шедевра?

- На создание шедевра меня подталкивает заказчик, так как ты сразу начинаешь включаться в работы и думать, как реализовать ту или иную идею.

В современном мире ждать вдохновения могут позволить себе только те люди, которые имеют больших меценатов или гранты и точно не живут в период войны. Поэтому мое вдохновение – это мои заказчики.





Расскажите, как к вам пришла идея создания костюма "Воин Света" для Виктории Опанасенко – представительницы Украины на конкурсе "Мисс Вселенная". Сколько времени вы трудились над его созданием?



- Команда работала над костюмом четыре месяца. Работа была осложнена тем, что приходилось работать на два города — Киев и Львов (дом Леси в Киеве весной повредили обломки российской ракеты), а активная фаза работы над костюмом пришлась на период самых масштабных блекаутов в городах Украины, вызванных ракетными атаками российских захватчиков.

Образ Воин Света вдохновлен покровителем Киева Архангелом Михаилом, кроме этого он перекликается с песней "Воины Света" группы Ляпис Трубецкой, ставшей негласным гимном Революции достоинства.

В костюме мы миксуем стилизованные элементы украинского народного костюма с фантазийными деталями. Все это делает образ цельным, современным и актуальным отражением Украины. Образ состоит из комбинезона с золотыми вставками (броня) и массивных сапог, белой юбки и белой рубашки, кромки (узкого пояса), декоративного нимба из колосков пшеницы, меча и движущихся огромных механических крыльев.





Сколько стоит подобный костюм? Очень любопытно, куда он отправится после конкурса? Эта работа будет передана вашей студии или останется Виктории в память?



- Цена костюма – это конфиденциальная информация. Наряд принадлежит Виктории, которая после конкурса красоты продала крылья на аукционе в США за 10 000 долларов и отправила эти деньги на протезы для наших защитников.

- Огорчились ли вы, что Виктория не победила на конкурсе? Не считаете ли вы подобные конкурсы ангажированными?

- Я абсолютно не расстроилась, ведь Виктория ярко засияла на весь мир благодаря мощному образу "Воина Света", несущему в себе глубокие смыслы.

Виктория, которая стала гордостью для нашей страны и примером для людей по всему миру не выиграла конкурс, но получила признание и стала настоящим олицетворением современной Украины.

- О чем вы мечтали до войны и о чем мечтаете сейчас?

- Мечта у нас сейчас одна на всех – скорейшая победа над врагом с наименьшими потерями для Украины. Ведь чем быстрее мы победим, тем быстрее мы сможем отстроить нашу новую, сильную, независимую и патриотическую страну.

Чтобы бы вы пожелали нашим читателям?

- Я желаю вашим читателям, чтобы у них в сердце всегда оставалось место для частицы магии.





