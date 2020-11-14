На 86 году жизни нас покинул Армен Джигарханян

Народный артист СССР Армен Джигарханян умер на 86 году жизни. Об этом информационному агентству "Интерфаксу" сообщил друг артиста Артур Согомонян. Причиной смерти знаменитого артиста стали возраст и болезни.

Умер Армен Джигарханян. ФОТО: РИА Новости

"К сожалению, Армен Борисович умер. Сердце остановилось в шесть утра", — сказал Согомонян.

Народный артист СССР Армен Джигарханян родился 3 октября 1935 года. С 1996 года находился на должности президента и художественного руководителя Московского драматического театра. Он стал знаменитым благодаря ролям в таких фильмах как "Здравствуй, это я!", "Новые приключения неуловимых", "Собака на сене", "Здравствуйте, я ваша тетя", "Место встречи изменить нельзя", "Тегеран-43", "Город Зеро", "Паспорт" и " Цареубийца".

В апреле 2018 Джигарханян пережил инфаркт и был госпитализирован в одну из московских клиник, где некоторое время находился в коме. После этого он восстановился и вернулся к репетициям в театре. Потом было еще несколько госпитализаций, врачи подозревали гипертонический криз и невралгию, но серьезных заболеваний не обнаружили. После этого артист неоднократно проходил плановые обследования в больницах.

Как сообщало издание "Комментарии", умер эпатажный украинский поп-певец.

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