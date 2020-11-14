kharkiv kharkiv
dnepr dnepr
odessa odessa
kyiv kyiv
donbass donbass
logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 14.11.2020

BTC/USD

16035.68

ETH/USD

463.90

LTC/USD

63.46

НБУ 14.11.2020

USD/UAH

28.50

EUR/UAH

33.60

RUB/UAH

0.39

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
ministr

Выборы-2020
migrants

Перемирие
deputata

Путь депутата
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости Звезды персона На 86 году жизни нас покинул Армен Джигарханян
commentss НОВОСТИ Все новости

На 86 году жизни нас покинул Армен Джигарханян

Друг артиста сообщил, что Армена Джигарханяна не стало этим утром

сегодня, 09:13
Автор:

Павел Зинченко

Народный артист СССР Армен Джигарханян умер на 86 году жизни. Об этом информационному агентству "Интерфаксу"  сообщил друг артиста Артур Согомонян. Причиной смерти знаменитого артиста стали возраст и болезни.

На 86 году жизни нас покинул Армен Джигарханян

Умер Армен Джигарханян. ФОТО: РИА Новости

"К сожалению, Армен Борисович умер. Сердце остановилось в шесть утра", — сказал Согомонян.

Народный артист СССР Армен Джигарханян родился 3 октября 1935 года. С 1996 года находился на должности президента и художественного руководителя Московского драматического театра. Он стал знаменитым благодаря ролям в таких фильмах как "Здравствуй, это я!", "Новые приключения неуловимых", "Собака на сене", "Здравствуйте, я ваша тетя", "Место встречи изменить нельзя", "Тегеран-43", "Город Зеро", "Паспорт" и " Цареубийца".

В апреле 2018 Джигарханян пережил инфаркт и был госпитализирован в одну из московских клиник, где некоторое время находился в коме. После этого он восстановился и вернулся к репетициям в театре. Потом было еще несколько госпитализаций, врачи подозревали гипертонический криз и невралгию, но серьезных заболеваний не обнаружили. После этого артист неоднократно проходил плановые обследования в больницах.

Как сообщало издание "Комментарии", умер эпатажный украинский поп-певец.


Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://ua.interfax.com.ua/news/general/703236.html
Теги:
comments

Новости партнеров

Новости

Все новости
-->
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ