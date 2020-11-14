На 86 году жизни нас покинул Армен Джигарханян

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Павел Зинченко
Народный артист СССР Армен Джигарханян умер на 86 году жизни. Об этом информационному агентству "Интерфаксу" сообщил друг артиста Артур Согомонян. Причиной смерти знаменитого артиста стали возраст и болезни.
Умер Армен Джигарханян. ФОТО: РИА Новости
Народный артист СССР Армен Джигарханян родился 3 октября 1935 года. С 1996 года находился на должности президента и художественного руководителя Московского драматического театра. Он стал знаменитым благодаря ролям в таких фильмах как "Здравствуй, это я!", "Новые приключения неуловимых", "Собака на сене", "Здравствуйте, я ваша тетя", "Место встречи изменить нельзя", "Тегеран-43", "Город Зеро", "Паспорт" и " Цареубийца".
В апреле 2018 Джигарханян пережил инфаркт и был госпитализирован в одну из московских клиник, где некоторое время находился в коме. После этого он восстановился и вернулся к репетициям в театре. Потом было еще несколько госпитализаций, врачи подозревали гипертонический криз и невралгию, но серьезных заболеваний не обнаружили. После этого артист неоднократно проходил плановые обследования в больницах.
Как сообщало издание "Комментарии", умер эпатажный украинский поп-певец.
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