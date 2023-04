На аукцион выставили вещи рок-легенды Фредди Меркьюри

Около 1500 вещей, принадлежавших Фредди Меркьюри, будут проданы на аукционе. Среди них будет рукописный текст популярной песни "We are the champions" группы Queen. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание CNN.

Фредди Меркьюри. Фото из открытых источников

Близкая подруга Фредди Меркьюри Мэри Остин решила выставить наследственные личные вещи рок-звезды.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!

"В течение многих лет я имела радость и привилегию жить в окружении всего того замечательного, что Фредди искал и так любил. Но прошли годы, и пора для меня принять тяжелое решение закрыть эту очень особую главу в моей жизни", — сказала Остин.

Среди вещей, принадлежавших рок-музыканту Фредди Меркьюри, на аукцион попадет знаменитая корона и плащ певца, которые он одевал во время исполнения песни God Save The Queen выступая в последнем туре из Queen. Также будут проданы розовые очки в форме звезды, которые легендарный певец носил в клипе "We Will Rock You", крошечная расческа для усов от Tiffany & Co., акустическая гитара, гравюра Пикассо и другие вещи.

Сначала коллекция вещей, которыми владел Фредди Меркьюри, продемонстрируют на выставках в Лондоне, Лос-Анджелесе, Гонконге и Нью-Йорке. Затем они вернутся снова в Англию, где будут выставлены на аукционе Sotheby's, который состоится 6-8 сентября.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Швейцарии на аукционе продали скелет тиранозавра более чем за 6 млн долларов.

Также "Комментарии" писали о звезде сериала "Друзья" Мэтью Перри, который удалит из своей биографии скандальный отрывок о голливудском актере Киану Ривзе.