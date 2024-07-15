На фронте погиб известный украинский музыкант

Известный украинский музыкант Николай Ленок, до полномасштабного российского вторжения работавший в "Диком театре", погиб в боях за Украину. Об этом сообщил "Дикий театр" в Facebook, отметив, что Ленок погиб на фронте под Временным Яром.

Николай Ленок погиб на войне (фото из открытых источников)

"С грустью сообщаем о том, что на фронте под Временным Яром погиб наш гармонист Николай Ленок. Светлый человек, достойный мужчина, искренний патриот. Уважение и светлая память!" – говорится в сообщении театра.

Николай Ленок был известен своим участием в спектакле "Красное, черное и снова красное", где он выступал как гармонист в составе "Троистых музыкантов". Это был анархический вестерн под режиссурой Максима Голенко, премьера которого прошла в 2020 году.

Без мужа осталась жена Олеся, а без отца – двое несовершеннолетних детей. "Дикий театр" попросил всех неравнодушных помочь семье в это тяжелое время.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что на фронте погиб с аслуженный артист Украины . На фронте погиб заслуженный артист Украины и ведущий артист Национальной академической капеллы "Мысль" Игорь Воронко. О смерти талантливого украинского художника сообщила его жена Марина Раевская из-за социальных сетей.

Марина Раевская сообщила, что похороны Игоря пока не могут состояться, поскольку его тело не доставлено в родной город из-за боевых действий на той территории. Он официально считается пропавшим без вести.

Коллеги Игоря тоже выразили свою скорбь. Николай Трофимов, бывший руководитель капеллы "Мысль", сказал, что он был удивительным человеком и талантливым артистом, который навсегда останется Героем для своих родных, друзей и коллег.



