logo

BTC/USD

57475.09

ETH/USD

3017.38

LTC/USD

64.61

USD/UAH

40.95

EUR/UAH

44.25

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Звезды персона На фронте погиб известный украинский музыкант
commentss НОВОСТИ Все новости

На фронте погиб известный украинский музыкант

Сердце артиста перестало биться под Временным Яром.

сегодня, 21:40
Автор:
avatar

Лиля Воробьева
Поделитесь публикацией:

Известный украинский музыкант Николай Ленок, до полномасштабного российского вторжения работавший в "Диком театре", погиб в боях за Украину. Об этом сообщил "Дикий театр" в Facebook, отметив, что Ленок погиб на фронте под Временным Яром.

На фронте погиб известный украинский музыкант

Николай Ленок погиб на войне (фото из открытых источников)

"С грустью сообщаем о том, что на фронте под Временным Яром погиб наш гармонист Николай Ленок. Светлый человек, достойный мужчина, искренний патриот. Уважение и светлая память!" – говорится в сообщении театра.

Николай Ленок был известен своим участием в спектакле "Красное, черное и снова красное", где он выступал как гармонист в составе "Троистых музыкантов". Это был анархический вестерн под режиссурой Максима Голенко, премьера которого прошла в 2020 году.

Без мужа осталась жена Олеся, а без отца – двое несовершеннолетних детей. "Дикий театр" попросил всех неравнодушных помочь семье в это тяжелое время.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что на фронте погиб с аслуженный артист Украины . На фронте погиб заслуженный артист Украины и ведущий артист Национальной академической капеллы "Мысль" Игорь Воронко. О смерти талантливого украинского художника сообщила его жена Марина Раевская из-за социальных сетей.

Марина Раевская сообщила, что похороны Игоря пока не могут состояться, поскольку его тело не доставлено в родной город из-за боевых действий на той территории. Он официально считается пропавшим без вести.

Коллеги Игоря тоже выразили свою скорбь. Николай Трофимов, бывший руководитель капеллы "Мысль", сказал, что он был удивительным человеком и талантливым артистом, который навсегда останется Героем для своих родных, друзей и коллег.

 



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Обсуждения

Поделитесь своим мнением!


Новости

Все новости