На фронте погиб солист известной украинской группы

Военнослужащий ВСУ, музыкант, солист групп "Тайна третьей планеты" и "Дом Грибоедова", а также преподаватель Днепровского государственного медицинского университета Николай Дзяк умер от ранений, которые получил во время выполнения боевого задания. Об этом сообщил коллектив Днепровского государственного медицинского университета.

Николай Дзяк (фото из открытых источников)

Николай Дзяк присоединился к рядам Вооруженных сил Украины в начале полномасштабного вторжения России. Он проходил службу в звании лейтенанта медицинской службы.

"Лейтенант ТС Вооруженных Сил Украины Николай Дзяк защищал Украину на фронте борьбы с российской агрессией. Во время выполнения боевого задания получил тяжелое ранение. За три недели днепровские врачи, коллеги, близкие и друзья боролись за его жизнь, но, к сожалению, спасти его не удалось", — говорится в сообщении.

На смерть Николая Дзяка эмоционально отреагировала его подруга Елена Огнева.

"Надеюсь, что на тех планетах, куда улетел, есть те деревья с причудливыми ветвями, которые ты любил... Необычайно талантлив, удивителен... ты часто увлекал и иногда пугал своими перфомансами... Коль, спасибо, что был с нами. Музыкант, актер, художник и друг. Младший лейтенант ТС ВСУ Николай Дзяк", — написала она.

Тяжелое ранение Николай Дзяк получил на фронте в декабре 2025 года. Несмотря на длительную борьбу медиков в его жизни, он умер после нескольких недель лечения. Смерть наступила 27 января.

"Некоторые называли его Коля-Космос, потому что он ловил свою творческую волну и будто шел в какое-то другое измерение. А некоторые, особенно подростки в студенческом лагере, часто называли Коля-Витас. Потому что поздно вечером, на пирсе, под гитару, его песни вызывали бурные овации и дружеские подпевы. И в конце каждого музыкального вечера обязательно раздавалось: "Коля, давай Витаса!" Он, слегка ломаясь для публики, пел. И Витас в те моменты точно нервно отдыхал где-то в стороне, потому что в этом пении Коля был явно покруче. В последнее время вместо выступлений на сцене Николай защищал наше спокойствие в рядах ВСУ. Он мог не идти на военную службу – имел веские причины. Но ушел. Коля получил тяжелую травму в декабре 2025 года. И Коле не стало", — почтила память воина его подруга Светлана Свердличенко.