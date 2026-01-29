На фронті загинув соліст відомого українського гурту

Військовослужбовець ЗСУ, музикант, соліст гуртів "Тайна третьої планети" та "Дом Грибоєдова", а також викладач Дніпровського державного медичного університету Микола Дзяк помер від поранень, яких зазнав під час виконання бойового завдання. Про це поінформував колектив Дніпровського державного медичного університету.

Микола Дзяк (фото з відкритих джерел)

Микола Дзяк долучився до лав Збройних сил України на початку повномасштабного вторгнення Росії. Він проходив службу у званні лейтенанта медичної служби.

"Лейтенант МС Збройних Сил України Микола Дзяк захищав Україну на фронті боротьби з російською агресією. Під час виконання бойового завдання отримав важке поранення. Протягом трьох тижнів дніпровські лікарі, колеги, близькі та друзі боролися за його життя, але, на жаль, врятувати його не вдалося", — йдеться у повідомленні.

На смерть Миколи Дзяка емоційно відреагувала його подруга Олена Огнєва.

"Сподіваюся, що на тих планетах, куди полетів, є ті дерева з химерними гілками, які ти любив... Надзвичайно талановитий, дивовижний... ти часто захоплював і іноді лякав своїми перфомансами... Коль, дякую, що був з нами. Музикант, актор, художник і друг. Молодший лейтенант МС ЗСУ Микола Дзяк", — написала вона.

Важке поранення Микола Дзяк отримав на фронті у грудні 2025 року. Попри тривалу боротьбу медиків за його життя, він помер після кількох тижнів лікування. Смерть настала 27 січня.

"Деякі називали його Коля-Космос, тому що він ловив свою творчу хвилю і ніби йшов в якийсь інший вимір. А деякі, особливо підлітки в студентському таборі, часто називали його Коля-Вітас. Тому що пізно ввечері, на пірсі, під гітару, його пісні викликали бурхливі овації і дружні підспівування. І в кінці кожного музичного вечора обов'язково лунало: "Коля, давай Вітаса!" Він, трохи ламаючись для публіки, співав. І Вітас в ті моменти точно нервово відпочивав десь осторонь, тому що в цьому співі Коля був явно крутіший. Останнім часом замість виступів на сцені Микола захищав наш спокій в лавах ЗСУ. Він міг не йти на військову службу – мав вагомі причини. Але пішов. Коля отримав важку травму в грудні 2025 року. І Колі не стало", — вшанувала пам’ять воїна його подруга Світлана Свердличенко.