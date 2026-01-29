logo_ukra

BTC/USD

90970

ETH/USD

3114.57

USD/UAH

42.85

EUR/UAH

51.24

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Зірки персона На фронті загинув соліст відомого українського гурту
commentss НОВИНИ Всі новини

На фронті загинув соліст відомого українського гурту

Незважаючи на зусилля медиків, життя Миколи Дзяка обірвалося після декількох тижнів боротьби.

29 січня 2026, 21:00
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Лиля Воробьева

Військовослужбовець ЗСУ, музикант, соліст гуртів "Тайна третьої планети" та "Дом Грибоєдова", а також викладач Дніпровського державного медичного університету Микола Дзяк помер від поранень, яких зазнав під час виконання бойового завдання. Про це поінформував колектив Дніпровського державного медичного університету.

На фронті загинув соліст відомого українського гурту

Микола Дзяк (фото з відкритих джерел)

Микола Дзяк долучився до лав Збройних сил України на початку повномасштабного вторгнення Росії. Він проходив службу у званні лейтенанта медичної служби.

"Лейтенант МС Збройних Сил України Микола Дзяк захищав Україну на фронті боротьби з російською агресією. Під час виконання бойового завдання отримав важке поранення. Протягом трьох тижнів дніпровські лікарі, колеги, близькі та друзі боролися за його життя, але, на жаль, врятувати його не вдалося", — йдеться у повідомленні.

На смерть Миколи Дзяка емоційно відреагувала його подруга Олена Огнєва.

"Сподіваюся, що на тих планетах, куди полетів, є ті дерева з химерними гілками, які ти любив... Надзвичайно талановитий, дивовижний... ти часто захоплював і іноді лякав своїми перфомансами... Коль, дякую, що був з нами. Музикант, актор, художник і друг. Молодший лейтенант МС ЗСУ Микола Дзяк", — написала вона.

Важке поранення Микола Дзяк отримав на фронті у грудні 2025 року. Попри тривалу боротьбу медиків за його життя, він помер після кількох тижнів лікування. Смерть настала 27 січня.

"Деякі називали його Коля-Космос, тому що він ловив свою творчу хвилю і ніби йшов в якийсь інший вимір. А деякі, особливо підлітки в студентському таборі, часто називали його Коля-Вітас. Тому що пізно ввечері, на пірсі, під гітару, його пісні викликали бурхливі овації і дружні підспівування. І в кінці кожного музичного вечора обов'язково лунало: "Коля, давай Вітаса!" Він, трохи ламаючись для публіки, співав. І Вітас в ті моменти точно нервово відпочивав десь осторонь, тому що в цьому співі Коля був явно крутіший. Останнім часом замість виступів на сцені Микола захищав наш спокій в лавах ЗСУ. Він міг не йти на військову службу – мав вагомі причини. Але пішов. Коля отримав важку травму в грудні 2025 року. І Колі не стало", — вшанувала пам’ять воїна його подруга Світлана Свердличенко.

 



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Джерело: https://dmu.edu.ua/novini/vichna-pamyat-voyinu-geroyu-mykoli-viktorovychu-dzyaku-yakyj-viddav-svoye-zhyttya-za-ukrayinu/
Теги:

Новини

Всі новини