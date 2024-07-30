На известного украинского певца напали московские бандиты

Украинский певец Андрей Данилко, известный под сценическим именем Верка Сердючка, рассказал о своем опыте выступления перед московскими бандитами в России, начавшей войну против Украины. В интервью на YouTube-канале LTV Ziņu dienests Данилко поделился, что его заставили петь, подходя к нему с требованием исполнить песню "Все будет хорошо".

Андрей Данилко (фото из открытых источников)

"Когда напали на меня бандиты, ну не напали, а подошли и сказали: 'Спой "Все будет хорошо",' то не смогли меня спасти ни охрана, никто. Только я своей дипломатичностью", — отметил Данилко.

Артист также рассказал, что за исполнение песни ему предлагали пачки денег. Он описал, как они с коллективом быстро переоделись и выступили. Во время выступления бандиты бросали ему деньги, которые он демонстративно выбрасывал назад.

"А коллектив? А девочки в коллективе? Короче, мы выступаем, быстро переоделись. Но я понимаю — это люди, с которыми нельзя спорить, а вопрос нужно решить. Это в Москве было. И вот мы танцуем, они довольны — пачками вот так суют мне деньги. Пятитысячные купюры. А знаете, что я делаю? Я беру и выбрасываю их, они летят. Они в шоке, но им это тоже понравилось. Я думаю: 'Боже, какой у нас хороший жанр все-таки'. Я это брать никогда не буду, но есть же мама. И она: 'Доченька, пой, пой". Все собрала: 'Мы не гордые, обдуем и в рот'. Но сам момент, что ты даже таким образом все равно подчеркнул, что тебе такие вещи не нравятся. Они это увидели", — заявил артист.

Эта история показывает, как Данилко, используя свою дипломатичность и чувство юмора, сумел избежать конфликта и даже в тяжелой ситуации остался верен своим принципам.



Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Данилко попал в громкий скандал из-за теплых объятий с россиянином.