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Любовь Блажко
Сергей Притула известный телеведущий и автор собственной развлекательной программы. Его приезда ждут поклонники многих украинских городов, чтобы услышать свежие и качественные шутки. Но так было далеко не всегда. В одном из своих интервью комик рассказал, как ему приходилось выступать перед несколькими зрителями в зале. Об этом пишет издание newsyou.
"На концерт пришло 12 зрителей": Сергей Притула вспомнил, каким был путь к славе. Фото: rbc.
Сергей начинал свою карьеру в Сomedy Club, прежде чем решился на самостоятельную деятельность. Уходя из этого проекта, он был уверен, что его популярности хватит, чтобы быстро набрать аудиторию.
В интервью шоумен делится воспоминаниями о том, что когда Сomedy Club приезжал в любой город, то в зале оказывалось минимум человек 600. Когда же он начал гастролировать с "Варьятами", то получил совсем не то, что ожидал. На одном из концертов в зале присутствовало только 12 зрителей, а только в команде "Варьятов" было 16 человек.
"Мы так ржали, такой классный концерт дали, это был фактически квартирник. Директор клуба плакал от смеха, удивлялся, чего люди не пришли. А я плакал, потому что попал на 1500 долларов", - делится артист.
Но даже эта ситуация не остановила Притулу в своем стремлении собрать первый аншлаг. Сначала на шоу "Варьяты" приходило около 30-40 человек, пока во Львове ребята не собрали полный зал.
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