На войне погиб актер из "Слуги народа" и "Крипосной"

Лиля Воробьева
Украинский известный актер, спортсмен и командир взвода Иван Кононенко погиб на войне в возрасте 42 лет. Почти год его считали пропавшим без вести.
Иван Кононенко (фото с сайта відкритих джерел)
О трагическом событии сообщила сестра Ивана, уточнив, что он погиб на Курском направлении.
Также сообщается, что прощание с актером прошло 9 ноября в Киеве.
До вступления на службу в Вооруженные силы Украины Кононенко регулярно появлялся в украинских кино- и телепроектах, среди которых:
"Адская Хоругва, или Казацкое Рождество"
"Слуга народа"
"Крепостная"
"Первые ласточки"
"Бешеная свадьба"
"Киев днем и ночью"
"Реальная мистика"
"Дозор"
"Желтая Звезда"
"Сентябрь"
"Следователи"
"Карась"
Напомним, что "Комментарии" писали о том, что на фронте, во время войны с российскими оккупационными войсками, погиб бывший режиссер популярного тревел-шоу "Орел и Решка" Василий "Бейрут" Хомко.О его смерти сообщила в Instagram супруга защитника Галина Спивак. По ее словам, Василий погиб 2 октября этого года.
Прощание с Василием запланировано на пятницу, 5 декабря. Служба в Михайловском соборе стартует в 12:00, а сбор на Михайловской площади – в 11:30. Всех, кто хочет присоединиться к церемонии похорон на Национальном военном мемориальном кладбище, просят предварительно написать Галине.