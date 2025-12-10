На войне погиб актер из "Слуги народа" и "Крипосной"

Украинский известный актер, спортсмен и командир взвода Иван Кононенко погиб на войне в возрасте 42 лет. Почти год его считали пропавшим без вести.

Иван Кононенко (фото с сайта відкритих джерел)

О трагическом событии сообщила сестра Ивана, уточнив, что он погиб на Курском направлении.

"Иван был не только военным — до начала полномасштабной войны он много лет работал в области кино и спорта. Был участником команды легендарного Василия Вирастюка, добывал призовые места и победы на многочисленных турнирах, среди которых Ukraine Open 2006 Olimp Strongman", — информирует Государственное агентство по кино.

Также сообщается, что прощание с актером прошло 9 ноября в Киеве.

До вступления на службу в Вооруженные силы Украины Кононенко регулярно появлялся в украинских кино- и телепроектах, среди которых:

"Адская Хоругва, или Казацкое Рождество"

"Слуга народа"

"Крепостная"

"Первые ласточки"

"Бешеная свадьба"

"Киев днем и ночью"

"Реальная мистика"

"Дозор"

"Желтая Звезда"

"Сентябрь"

"Следователи"

"Карась"

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что на фронте, во время войны с российскими оккупационными войсками, погиб бывший режиссер популярного тревел-шоу "Орел и Решка" Василий "Бейрут" Хомко.

О его смерти сообщила в Instagram супруга защитника Галина Спивак. По ее словам, Василий погиб 2 октября этого года.

"Ты достойно прошел свой путь до последнего мгновения и погиб в бою, держа оружие, защищая каждого из нас, поэтому отдыхай с миром, а мы позаботимся о твоей памяти", — написала она.

Прощание с Василием запланировано на пятницу, 5 декабря. Служба в Михайловском соборе стартует в 12:00, а сбор на Михайловской площади – в 11:30. Всех, кто хочет присоединиться к церемонии похорон на Национальном военном мемориальном кладбище, просят предварительно написать Галине.

