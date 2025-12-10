logo_ukra

На війні загинув актор із "Слуги народу" та "Кріпосної"

У Івана Кононенка залишилося двоє синів.

10 грудня 2025, 21:10
 Український відомий актор, спортсмен і командир взводу Іван Кононенко загинув на війні у віці 42 років. Майже рік його вважали зниклим безвісти.

На війні загинув актор із "Слуги народу" та "Кріпосної"

Іван Кононенко (фото з відкритих джерел)

Про трагічну подію повідомила сестра Івана, уточнивши, що він загинув на Курському напрямку.

"Іван був не тільки військовим — до початку повномасштабної війни він багато років працював у галузі кіно та спорту. Був учасником команди легендарного Василя Вірастюка, здобував призові місця та перемоги на численних турнірах, серед яких Ukraine Open 2006 Olimp Strongman", — інформує Державне агентство з питань кіно.

Також повідомляється, що прощання з актором відбулося 9 листопада у Києві.

До вступу на службу в Збройні сили України Кононенко регулярно з'являвся в українських кіно- та телепроєктах, серед яких:

"Пекельна Хоругва, або Козацьке Різдво"
"Слуга народу"
"Кріпосна"
"Перші ластівки"
"Скажене весілля"
"Київ вдень та вночі"
"Реальна містика"
"Дозор"
"Жовта Зірка"
"Вересень"
"Слідчі"
"Карась"

Нагадаємо, що "Коментарі" писали про те, що  на фронті, під час війни з російськими окупаційними військами, загинув колишній режисер популярного тревел-шоу "Орел і Решка" Василь "Бейрут" Хомко.

 Про його смерть повідомила в Instagram дружина захисника Галина Співак. За її словами, Василь загинув 2 жовтня цього року.

"Ти гідно пройшов свій шлях до останньої миті і загинув в бою, тримаючи зброю, захищаючи кожного з нас, тож спочивай з миром, а ми подбаємо про твою пам’ять", — написала вона.

Прощання з Василем заплановане на п’ятницю, 5 грудня. Служба в Михайлівському соборі стартує о 12:00, а збір на Михайлівській площі — об 11:30. Усіх, хто хоче долучитися до церемонії поховання на Національному військовому меморіальному кладовищі, просять попередньо написати Галині.
 



