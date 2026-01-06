logo

BTC/USD

93303

ETH/USD

3277.6

USD/UAH

42.56

EUR/UAH

49.8

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Звезды персона На войне погиб постановщик известных украинских телешоу
commentss НОВОСТИ Все новости

На войне погиб постановщик известных украинских телешоу

Юрий Мигашко присоединился к ВСУ в 2022 году

6 января 2026, 21:55
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Лиля Воробьева

Украинский режиссер-постановщик популярных телепроектов "Взвешенные и счастливые" и "МастерШеф" Юрий Мигашко погиб, выполняя боевое задание на фронте.

На войне погиб постановщик известных украинских телешоу

Юрий Мигашко (фото из открытых источников)

О его гибели сообщила компания Starlight Media на своей официальной странице в Facebook.

"Юрий работал в нашей команде почти десять лет: был постановщиком на Новом канале и СТБ, а также декоратором-постановщиком проектов Взвешенные и счастливые и МастерШеф в Starlight Production. В марте 2022 года Юрий Мигашко присоединился к Силам обороны, чтобы защищать наше государство от врага. Несколько дней назад он погиб в боях на Сумском направлении. Наши сердца, мысли и поддержка сейчас с семьей и близкими защитника. Вечная память и вечная слава воину и нашему коллеге Юрию".

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Юрий Костышин — фотограф, писатель и ветеран 44-й отдельной артиллерийской бригады — погиб на фронте. О смерти Юрия сообщил его друг Святослав Денега.

Известный под позывным "Кот Характерник", он отличался отвагой и принципиальностью, объединяя службу на передовой с творческой деятельностью. Костышин снимал собратьев и фронтовые будни, создавал книги и фотовыставки, которые демонстрировались как в Украине, так и за рубежом.

Юрий встал на защиту Украины еще в 2015 году — воевал в составе 93-й отдельной механизированной бригады во время АТО. После начала полномасштабного вторжения России в 2022 году он снова вернулся на фронт, на этот раз в составе 44-й отдельной артиллерийской бригады. Во время службы продолжал фотографировать собратьев и природу на передовой.

Костышин также был автором книги "Абидобранич" — сборника текстов и фотографий военного времени, ставшего его писательским дебютом. Его работы представились на выставках в Киеве, Тернополе, Львове и Вильнюсе. Фотографии Кота Характерника использовались в артбуках, поэтических сборниках, музыкальных релизах, а также в аудиопроекте "Несокрушимые".



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости