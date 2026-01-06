На войне погиб постановщик известных украинских телешоу

Украинский режиссер-постановщик популярных телепроектов "Взвешенные и счастливые" и "МастерШеф" Юрий Мигашко погиб, выполняя боевое задание на фронте.

Юрий Мигашко (фото из открытых источников)

О его гибели сообщила компания Starlight Media на своей официальной странице в Facebook.

"Юрий работал в нашей команде почти десять лет: был постановщиком на Новом канале и СТБ, а также декоратором-постановщиком проектов Взвешенные и счастливые и МастерШеф в Starlight Production. В марте 2022 года Юрий Мигашко присоединился к Силам обороны, чтобы защищать наше государство от врага. Несколько дней назад он погиб в боях на Сумском направлении. Наши сердца, мысли и поддержка сейчас с семьей и близкими защитника. Вечная память и вечная слава воину и нашему коллеге Юрию".

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Юрий Костышин — фотограф, писатель и ветеран 44-й отдельной артиллерийской бригады — погиб на фронте. О смерти Юрия сообщил его друг Святослав Денега.

Известный под позывным "Кот Характерник", он отличался отвагой и принципиальностью, объединяя службу на передовой с творческой деятельностью. Костышин снимал собратьев и фронтовые будни, создавал книги и фотовыставки, которые демонстрировались как в Украине, так и за рубежом.

Юрий встал на защиту Украины еще в 2015 году — воевал в составе 93-й отдельной механизированной бригады во время АТО. После начала полномасштабного вторжения России в 2022 году он снова вернулся на фронт, на этот раз в составе 44-й отдельной артиллерийской бригады. Во время службы продолжал фотографировать собратьев и природу на передовой.

Костышин также был автором книги "Абидобранич" — сборника текстов и фотографий военного времени, ставшего его писательским дебютом. Его работы представились на выставках в Киеве, Тернополе, Львове и Вильнюсе. Фотографии Кота Характерника использовались в артбуках, поэтических сборниках, музыкальных релизах, а также в аудиопроекте "Несокрушимые".

