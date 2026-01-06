На війні загинув постановник відомих українських телешоу

Український режисер-постановник популярних телепроєктів "Зважені та щасливі" та "МастерШеф" Юрій Мігашко загинув, виконуючи бойове завдання на фронті.

Юрій Мігашко (фото з відкритих джерел)

Про його загибель повідомила компанія Starlight Media на своїй офіційній сторінці у Facebook.

"Юрій працював у нашій команді майже десять років: був постановником на Новому каналі та СТБ, а також декоратором-постановником проєктів “Зважені та щасливі” і “МастерШеф” у Starlight Production. У березні 2022 року Юрій Мигашко приєднався до Сил оборони, щоб захищати нашу державу від ворога. Кілька днів тому він загинув у боях на Сумському напрямку. Наші серця, думки й підтримка зараз із родиною та близькими захисника. Вічна пам’ять і вічна слава воїну та нашому колезі Юрію".

Нагадаємо, що "Коментарі" писали про те, що Юрко Костишин — фотограф, письменник і ветеран 44-ї окремої артилерійської бригади — загинув на фронті. Про смерть Юрія повідомив його друг Святослав Денега.

Відомий під позивним "Кіт Характерник", він вирізнявся відвагою та принциповістю, поєднуючи службу на передовій із творчою діяльністю. Костишин знімав побратимів і фронтові будні, створював книжки та фотовиставки, які демонструвалися як в Україні, так і за кордоном.

Юрій став на захист України ще у 2015 році — воював у складі 93-ї окремої механізованої бригади під час АТО. Після початку повномасштабного вторгнення Росії у 2022 році він знову повернувся на фронт, цього разу у складі 44-ї окремої артилерійської бригади. Під час служби продовжував фотографувати побратимів і природу на передовій.

Костишин також був автором книги "Абидобраніч" — збірки текстів і світлин воєнного часу, яка стала його письменницьким дебютом. Його роботи презентувалися на виставках у Києві, Тернополі, Львові та Вільнюсі. Світлини Кота Характерника використовувалися в артбуках, поетичних збірках, музичних релізах, а також в аудіопроєкті "Незламні".

