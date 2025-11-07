На войне в Украине убили известного российского актера

В войне против Украины погиб российский актер и оккупант Борис Половинкин, добровольно отправившийся воевать на стороне армии РФ. С апреля этого года его считали пропавшим без вести.

Борис Половинкин (фото из открытых источников)

Как сообщает российское издание "Медиазона", некролог актера появился в одном из Telegram-каналов родного для него города Красноармейска (Московская область). Согласно обнародованной информации, Половинкин вместе с четырьмя другими оккупантами выполнял боевую задачу вблизи поселка Курдюмовка Донецкой области, когда в их блиндаж попал беспилотник. На этом для них война окончилась.

По информации издания, в начале 1990-х годов Половинкин работал в полиции, а затем участвовал в боевых действиях против Чечни. Во время полномасштабной войны против Украины он служил командиром взвода в составе штурмовой роты.

В 2011 году Борис Половинкин сыграл одну из главных ролей в сериале "Участковый детектив", который выходил в эфир на Первом канале.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что ВСУ ликвидировали знакового российского пропагандиста , которого хвалил Путин. На временно оккупированной части Запорожской области ударом дрона был убит "воин" российского пропагандистского информагентства "РИА Новости" Иван Зуев. Его коллега Юрий Войткевич получил тяжелые ранения.

Пропагандисты сообщили о гибели своего сотрудника Ивана Зуева "во время выполнения редакционного задания" в Запорожской области. По их версии группа пропагандистов попала под удар украинского дрона. В результате атаки Зуев погиб на месте, а его коллега, Юрия Войткевича, госпитализировали с тяжелыми ранениями. Гибель пропагандиста подтвердил гауляйтер оккупированной части Запорожья Евгений Балицкий.