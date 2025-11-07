На війні в Україні вбили відомого російського актора

У війні проти України загинув російський актор та окупант Борис Половінкін, який добровільно вирушив воювати на боці армії РФ. З квітня цього року його вважали зниклим безвісти.

Борис Половінкін (фото з відкритих джерел)

Як повідомляє російське видання "Медіазона", некролог актора з’явився в одному з Telegram-каналів рідного для нього міста Червоноармійськ (Московська область). Згідно з оприлюдненою інформацією, Половінкін разом із чотирма іншими окупантами виконував бойове завдання поблизу селища Курдюмівка на Донеччині, коли в їхній бліндаж влучив безпілотник. На цьому для них війна закінчилася.

За інформацією видання, на початку 1990-х років Половінкін працював у поліції, а згодом брав участь у бойових діях проти Чечні. Під час повномасштабної війни проти України він служив командиром взводу у складі штурмової роти.

У 2011 році Борис Половінкін виконав одну з головних ролей у серіалі "Участковый детектив", який виходив в ефір на Першому каналі.

Нагадаємо, що "Коментарі" писали про те, що ЗСУ ліквідували знакового російського пропагандиста, якого хвалив Путін. На тимчасово окупованій частині Запорізької області ударом дрона було вбито "військора" російського пропагандистського інформагентства "РІА Новини" Івана Зуєва. Його колега Юрій Войткевич отримав тяжкі поранення.

Пропагандисти повідомили про загибель свого співробітника Івана Зуєва "під час виконання редакційного завдання" у Запорізькій області. За їхньою версією, група пропагандистів потрапила під удар українського дрону. Внаслідок атаки Зуєв загинув на місці, а його колега, Юрія Войткевича, госпіталізували з тяжкими пораненнями. Загибель пропагандиста підтвердив гауляйтер окупованої частини Запоріжжя Євген Балицький.