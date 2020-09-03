Начинают новую карьеру в Голливуде: Меган Маркл и принц Гарри подписали контракт с Netflix

Актриса Меган Маркл и принц Гарри подписали контракт со стриминговым сервисом Netflix. О соглашении они договорились на несколько лет, пишет издание clutch.

Герцоги Сассекские решили заняться семейным бизнесом: основать собственную продюсерскую компанию. А сотрудничество с Netflix даст им прекрасную возможность создавать документальные и художественные фильмы, а также детские постановки.

Меган Маркл и принц Гарри. Фото: 4esnok.

Исполнительный директор Netflix Тед Сарандос не стал скрывать, что для него этот контракт очень важен. И что он остался безумно доволен тем, что Меган Маркл и принц Гарри остановили свой выбор именно на их компании.

"Мы будем рады делиться вместе с ними историями, которые могут помочь повысить жизнестойкость и взаимопонимание во всем мире", — рассказал Тед Сарандос.

Принц Гарри отметил, что они с супругой намерены начать карьеру в Голливуде заново. И акцентировал внимание на том, что им, как молодым родителям, важно создавать вдохновляющие и семейные программы. А при помощи огромных охватов Netflix, это случится в разы быстрее.





Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!