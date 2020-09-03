kharkiv kharkiv
dnepr dnepr
odessa odessa
kyiv kyiv
donbass donbass
logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 03.09.2020

BTC/USD

10857.96

ETH/USD

409.22

LTC/USD

53.73

НБУ 03.09.2020

USD/UAH

27.80

EUR/UAH

32.90

RUB/UAH

0.38

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon
Comm:ratings
ministr
Выборы-2020
migrants
Перемирие
deputata
Путь депутата
Comm:franchise
Comm:franchise
Главная Новости Звезды персона Начинают новую карьеру в Голливуде: Меган Маркл и принц Гарри подписали контракт с Netflix
commentss НОВОСТИ Все новости

Начинают новую карьеру в Голливуде: Меган Маркл и принц Гарри подписали контракт с Netflix

"Истории, которые помогут повысить жизнестойкость и взаимопонимание во всем мире"

сегодня, 14:38
Автор:

Любовь Блажко

Актриса Меган Маркл и принц Гарри подписали контракт со стриминговым сервисом Netflix. О соглашении они договорились на несколько лет, пишет издание clutch.

Герцоги Сассекские решили заняться семейным бизнесом: основать собственную продюсерскую компанию. А сотрудничество с Netflix даст им прекрасную возможность создавать документальные и художественные фильмы, а также детские постановки. 

Начинают новую карьеру в Голливуде: Меган Маркл и принц Гарри подписали контракт с Netflix

Меган Маркл и принц Гарри. Фото: 4esnok.

Исполнительный директор Netflix Тед Сарандос не стал скрывать, что для него этот контракт очень важен. И что он остался безумно доволен тем, что Меган Маркл и принц Гарри остановили свой выбор именно на их компании. 

"Мы будем рады делиться вместе с ними историями, которые могут помочь повысить жизнестойкость и взаимопонимание во всем мире", — рассказал Тед Сарандос.

Принц Гарри отметил, что они с супругой намерены начать карьеру в Голливуде заново. И акцентировал внимание на том, что им, как молодым родителям, важно создавать вдохновляющие и семейные программы. А при помощи огромных охватов Netflix, это случится в разы быстрее.



Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Новости партнеров

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!