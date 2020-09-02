Стало известно, от какой болезни страдала Елизавета II в детстве

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Любовь Блажко
Царствующая королева Великобритании с детства готовилась стать наследницей престола. Однако в детстве она часто поддавалась паническим атакам, передает издание glavcom.
Об этом стало известно совсем недавно, когда вышла биографическая книга "Гувернантка" Венди Холден. В ней подробно описаны воспоминания покойной Марион Кроуфорд, которая на протяжении многих лет была личной учительницей королевы.
Елизавета II. Фото: file.liga.
Наставница поделилась, что в детстве Елизавета чувствовала себя безопасно только тогда, когда все вокруг нее было в идеальном порядке. Это относилось даже к посуде на обеденном столе: пока маленькая девочка не выстраивала приборы по линейке, она не могла приступить к трапезе.
Марион неплохо разбиралась в детской психологии, обладав большими познаниями в этой области. Она сразу поняла, что имеет дело с навязчивыми мыслями. И панические атаки, которым поддавалась будущая королева, очень беспокоили гувернантку.
"Королева была искалечена в детстве. Она страдала от обсессивно-компульсивного расстройства.", - рассказывала учительница.
Также Кроуфорд говорила, что маленькая Лилибет (так ее называли родные люди) была предельно аккуратным ребенком. Но некоторые ее причуды очень волновали Марион. Например, девочка могла проснуться ночью и начать приводить в порядок свою одежду и обувь.
Данное психическое заболевание заставляет людей одерживаться мыслями и развивать поведение, при котором им в обязательном порядке нужно все держать под контролем. Эти люди подвержены неприятным и навязчивым мыслям.
Ранее издание "Комментарии" сообщало, что голливудский актер написал книгу для своей дочери.
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