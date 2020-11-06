Надя Дорофеева протаранила соседский автомобиль

Певица Надя Дорофеева испугала своих поклонников в Инстаграме.

Фото: korrespondent

Она выложила пост с подписью: "Мое лицо, когда выезжая из дома, подумала, что я хороший водитель, проехала 2 км и врезалась в другую машину". На фотографии у девушки грустное выражение лица. Фанаты сразу озаботились здоровьем и самочувствием певицы, также они уверяют Надю, что в этой ситуации нет ничего страшного. Некоторые из фанов комментировали, что человек, машину которого протаранил Надя должен быть счастливым и радостным от такого события.

Как заявляет сама певица, она — уверенный водитель, но сегодня, выехав из дома что-то пошло не так. Из-за своей неосторожности она протаранила машину и создала ДТП. Некоторые поклонники объясняют этот случай аномально тяжелым 2020 годом.

Напомним, что группа "Время и Стекло" уже спела свои последние песни и провела прощальный концерт, который состоялся 30 октября в Киеве. Теперь Дорофеева начнет новый проект — свою сольную карьеру. Это стало толчком для Нади изменить имидж, поэтому известная певица покрасилась в брюнетку.





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