Украинский хореограф, который стал известен после своего участия в "Танцах со звездами", попал в ДТП. Об этом пишет издание clutch.

Нагло "подрезали": звезда проекта "Танцы со звездами" попал в ДТП. Фото: viva.

Максим Ежов начинал свою карьеру в составе шоу-балета Оли Поляковой, а потом стал партнером Леси Никитюк в популярном шоу. Стало известно, что машина, в которой он находился, слетела с трассы и несколько раз перевернулась.К счастью, Максим отделался незначительными царапинами. Но после того, как он отработал на нескольких концертах Поляковой, выяснилось, что у него сломано ребро. Неприятный инцидент случился из-за водителя, который на большой скорости "подрезал" хореографа.

На своей странице в Instagram Ежов написал, что от его машины осталась только гора непонятных обломков. Также добавил, что его нагло подрезали, и он перелетел через кювет. Максим заявил, что намерен разыскать виновника аварии.





"Всем привет....я жив здоров) , но прошу у вас помощи в информации! Разыскиваем виновного в ДТП, водителя и Машину серебристый Hyundai i30 , который делал опасный манёвр, со стороны села Болгарка по направлению к Киеву, и скрылся с места дтп! Help!!!!!", - написал Ежов на своей странице.





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