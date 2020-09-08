kharkiv kharkiv
dnepr dnepr
odessa odessa
kyiv kyiv
donbass donbass
logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 08.09.2020

BTC/USD

10104.86

ETH/USD

341.56

LTC/USD

47.48

НБУ 08.09.2020

USD/UAH

27.95

EUR/UAH

33.01

RUB/UAH

0.37

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon
Comm:ratings
ministr
Выборы-2020
migrants
Перемирие
deputata
Путь депутата
Comm:franchise
Comm:franchise
Главная Новости Звезды персона Нагло "подрезали": звезда проекта "Танцы со звездами" попал в ДТП
commentss НОВОСТИ Все новости

Нагло "подрезали": звезда проекта "Танцы со звездами" попал в ДТП

Последствиями авариями танцор поделился на своей странице

сегодня, 17:30
Автор:

Любовь Блажко

Украинский хореограф, который стал известен после своего участия в "Танцах со звездами", попал в ДТП. Об этом пишет издание clutch.

Нагло "подрезали": звезда проекта "Танцы со звездами" попал в ДТП

Нагло "подрезали": звезда проекта "Танцы со звездами" попал в ДТП. Фото: viva.

Максим Ежов начинал свою карьеру в составе шоу-балета Оли Поляковой, а потом стал партнером Леси Никитюк в популярном шоу. Стало известно, что машина, в которой он находился, слетела с трассы и несколько раз перевернулась.К счастью, Максим отделался незначительными царапинами. Но после того, как он отработал на нескольких концертах Поляковой, выяснилось, что у него сломано ребро. Неприятный инцидент случился из-за водителя, который на большой скорости "подрезал" хореографа.

На своей странице в Instagram Ежов написал, что от его машины осталась только гора непонятных обломков. Также добавил, что его нагло подрезали, и он перелетел через кювет. Максим заявил, что намерен разыскать виновника аварии.


"Всем привет....я жив здоров) , но прошу у вас помощи в информации! Разыскиваем виновного в ДТП, водителя и Машину серебристый Hyundai i30 , который делал опасный манёвр, со стороны села Болгарка по направлению к Киеву, и скрылся с места дтп! Help!!!!!", - написал Ежов на своей странице. 



Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Новости партнеров

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!