Просто "не заметил": Никита Добрынин и Даша Квиткова попали в ДТП

Украинский ведущий Никита Добрынин вместе со своей супругой Дашей Квитковой попали в ДТП. В социальных сетях молодожены опубликовали фото с места аварии. Об этом пишет издание tv.

Это случилось вечером в воскресенье. Уже на подъезде в Киев, возвращаясь домой с Одессы, сзади въехала машина. В момент столкновения молодая девушка ударилась головой о торпеду, несмотря на то, что была пристегнута. Она сидела на пассажирском кресле возле водителя.

Никита Добрынин и Даша Квиткова. Фото: ukrainianwalI.

На место аварии быстро приехала скорая помощь и полиция. Но без травм не обошлось: у Никиты обнаружили ссадины, а у Даши перелом носа.

На своей странице в Instagram Даша написала, что главное, что все остались живы.

"Все целы, все хорошо. У меня только перелом носа, но не страшно. Главное, что мы все живы", - прокомментировала девушка.





Водитель, который стал причиной случившегося, объяснил это тем, что просто "не заметил" машину спереди.



Перед этим пара только вернулась из свадебного путешествия из Турции. А по приезду домой Никита и Даша решили на несколько дней съездить в Одессу. Но если отдых за границей прошел благополучно, то дорогу домой из Одессы они запомнят надолго.





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