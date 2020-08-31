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Просто "не заметил": Никита Добрынин и Даша Квиткова попали в ДТП

Множество ссадин и сломаный нос

сегодня, 12:02
Автор:

Любовь Блажко

Украинский ведущий Никита Добрынин вместе со своей супругой Дашей Квитковой попали в ДТП. В социальных сетях молодожены опубликовали фото с места аварии. Об этом пишет издание tv.

Это случилось вечером в воскресенье. Уже на подъезде в Киев, возвращаясь домой с Одессы, сзади въехала машина. В момент столкновения молодая девушка ударилась головой о торпеду, несмотря на то, что была пристегнута. Она сидела на пассажирском кресле возле водителя. 

Просто "не заметил": Никита Добрынин и Даша Квиткова попали в ДТП

Никита Добрынин и Даша Квиткова. Фото: ukrainianwalI.

На место аварии быстро приехала скорая помощь и полиция. Но без травм не обошлось: у Никиты обнаружили ссадины, а у Даши перелом носа. 

На своей странице в Instagram Даша написала, что главное, что все остались живы. 

"Все целы, все хорошо. У меня только перелом носа, но не страшно. Главное, что мы все живы", - прокомментировала девушка. 


Водитель, который стал причиной случившегося, объяснил это тем, что просто "не заметил" машину спереди. 

Перед этим пара только вернулась из свадебного путешествия из Турции. А по приезду домой Никита и Даша решили на несколько дней съездить в Одессу. Но если отдых за границей прошел благополучно, то дорогу домой из Одессы они запомнят надолго.


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