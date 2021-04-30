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Награду от королевы Елизаветы II получил британский производитель секс-игрушек

Сооснователи компании Ричард Лонгхерст и Нил Стейтфорд уже получали The Queen's Award for Enterprise в 2015 году

сегодня, 02:52
Автор:

Ольга Чародий

Крупнейший в Великобритании производитель секс-игрушек, компания LoveHoney, удостоилась награды королевы Елизаветы II за предпринимательство — The Queen's Award for Enterprise. Об этом сообщает Daily Mail.

Награду от королевы Елизаветы II получил британский производитель секс-игрушек

Елизавета II (фото из открытых источников)

Сооснователи компании Ричард Лонгхерст и Нил Стейтфорд уже получали The Queen's Award for Enterprise в 2015 году. И были приглашены на примем в Букингемский дворец, где их встретили Елизавета II и принц Филипп.

За минувшие шесть лет объемы продаж товаров для взрослых от LoveHoney за рубежом возросли на 365%. Число их клиентов по всему миру составляет более 2,2 миллиона человек.

На долю LoveHoney приходится одна из трех секс-игрушек, продающихся в Великобритании. Одной из самых популярных из них является 81-сантиметровый фаллоимитатор "Great American Challenge" ("Большой американский вызов").

Напомним, девятого апреля произошло трагическое событие, которое всколыхнуло всю Британию и мир — умер муж королевы Елизаветы II принц Филипп. Однако как переносит трагедию сама королева? Об этом сообщил ее сын Эндрю, герцог Йоркский. Смерть мужа подкосила королеву. Она говорит, что эта потеря "оставила огромную пустоту в ее жизни". Елизавета II часто подчеркивала, что Филипп постоянно был рядом в любой ситуации и оставался надежной опорой. Ради этого Филиппу пришлось пожертвовать своей военной карьерой, отказаться от титулов и перейти в англиканство (в юности Филипп исповедовал православие). Принц Филипп был едва ли не одной личностью, которая воспринимала Елизавету II как обычного человека, а не как монарха. Любовная история Елизаветы и Филиппа продолжалась около 80 лет. Поэтому потеря мужа сильно повлияла на королеву.


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Источник: https://www.dailymail.co.uk/femail/article-9524783/Queen-honours-Lovehoney-award-enterprise.html
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