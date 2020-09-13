Находчивый мэр: Кличко "заглох" в центре Киева и заправил мотоцикл из баклажки

В социальных сетях появилось видео, где киевский мэр Виталий Кличко заправляет бак своего мотоцикла из пятилитровой баклажки после того, как транспорт заглох прямо во время движения. Об этом сообщает издание "Буквы".





Как отмечает пресса, городской голова столицы оказался в курьезной ситуации, когда в его мотоцикле закончилось топливо. Недолго думая, Кличко попросил у сопровождавшего его охранника бидон с бензином и заправил бак.

Отметим, что нормы безопасности на дороге не позволяют перевозить бензин в пластиковой таре, поскольку материал имеет свойство накапливать статическое электричество. Искра может образоваться при трении горючей жидкости о стенки пластиковой тары, что становится причиной возгорания.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что главный конкурент Виталия Кличка за пост главы Киевской ГГА Ирина Верещук вызвала его на дебаты.

"Я, пользуясь случаем, приглашаю господина Кличко на дебаты. Было бы очень важно, чтобы все избиратели услышали, и мы смогли друг другу задать вопрос. И все бы увидели, был ли он эффективным мэром или нет. Это сразу видно", - сказала Верещук.

Политик также сказала о том, что на данный момент открыто 28 уголовных производств, в которые так или иначе вовлечен Кличко.

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