Наказание за позицию: у российской певицы могут отобрать заработанное

Российская актриса Тамара Семина, открыто поддерживающая вторжение РФ в Украину, высказалась по поводу имущества Аллы Пугачевой. Она заявила, что певица не может продать или сдать в аренду свою недвижимость на Истринском водохранилище, а также имеет право пользоваться прибрежной зоной у этих владений вплоть до 2057 года.

Алла Пугачева (фото из открытых источников)

Путинистка в комментарии российским пропагандистским СМИ выступила за то, чтобы конфисковать все имущество Пугачевой и запретить въезд в Россию.

"Алле Пугачевой нужно запретить приезжать в Россию. Она говорит ужасные вещи о стране, которая поставила ее на ноги. Надо наложить арест на все ее сбережения и забрать имущество в Подмосковье, отдать в пользу государства. Государство дало – государство взяло. От него не убудет", – заявила прих.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Алла Пугачева довела россиян до истерики , спев впервые за длительное время с украинцем. Российская певица Алла Пугачева, активно критикующая агрессию России против Украины и поселившуюся в Израиле, впервые за долгое время выступила на публике.

Недавно Пугачева организовала празднование весны на своем имении на Кипре, где встретилась с одесским шансонье Феликсом Шиндером. Во время мероприятия видео с их выступлением появилось на Instagram. На записи Пугачева выглядит очень спокойно, пела вместе с музыкантами и радостно проводила время в их компании, признавшись: "Я себе пою". Феликс Шиндер поделился видео, добавив подпись: "Встречать лучших людей — это большое счастье. Имею честь петь для Аллы Борисовны Пугачевой".

В России же на это видео возникли неоднозначные реакции. Пользователи соцсетей выражали возмущение, комментируя, что Пугачева "стала еврейкой", называя ее "жертвой пропаганды", и критикуя ее за спокойную жизнь, мол, "поет на завалинке, там ей и место".

