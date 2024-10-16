Нападение на музыканта: экс-гитариста Оззи Осборна подстрелили во время прогулки

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Черновалова Кристина
Джейк Ли, известный как бывший гитарист знаменитого рок-музыканта Оззи Осборна, пострадал от многочисленных огнестрельных ранений во время ночной прогулки в Лас-Вегасе, США. Стрельба произошла около трех часов ночи 15 октября.
Экс-гитариста Оззи Осборна подстрелили в Лас-Вегасе
Как сообщает Sky News, Джейк Ли попал под стрельбу, когда выгуливал свою собаку. Стрельба случилась в тихую ночь, и злоумышленник скрылся с места происшествия, оставив музыканта с многочисленными огнестрельными ранениями. Джейка Ли быстро доставили в больницу, где врачи осмотрели его и сообщили, что жизненно важные органы не повреждены.
Представительница музыканта, Аманда Каган, подтвердила инцидент и заявила, что Джейк находится в сознании и его состояние стабильное. Она добавила, что гитарист и его семья просят уважать их право на частную жизнь, поскольку полиция продолжает расследование.
Тим Хейн, менеджер группы Red Dragon Cartel, где Ли сейчас играет, также прокомментировал ситуацию, отметив, что Джейк воспринимает все происходящее вокруг и с оптимизмом смотрит в будущее.
Джейк Ли известен как гитарист, присоединившийся к группе Оззи Осборна в 1982 году после смерти предыдущего гитариста Рэнди Роадса. Он был важной частью группы и принял участие в записи известных альбомов Bark at the Moon и The Ultimate Sin. После этого он основал собственную группу Badlands и продолжил музыкальную карьеру в других проектах, в частности, в Red Dragon Cartel.
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