Нападение на музыканта: экс-гитариста Оззи Осборна подстрелили во время прогулки

Джейк Ли, известный как бывший гитарист знаменитого рок-музыканта Оззи Осборна, пострадал от многочисленных огнестрельных ранений во время ночной прогулки в Лас-Вегасе, США. Стрельба произошла около трех часов ночи 15 октября.

Экс-гитариста Оззи Осборна подстрелили в Лас-Вегасе

Как сообщает Sky News, Джейк Ли попал под стрельбу, когда выгуливал свою собаку. Стрельба случилась в тихую ночь, и злоумышленник скрылся с места происшествия, оставив музыканта с многочисленными огнестрельными ранениями. Джейка Ли быстро доставили в больницу, где врачи осмотрели его и сообщили, что жизненно важные органы не повреждены.

Представительница музыканта, Аманда Каган, подтвердила инцидент и заявила, что Джейк находится в сознании и его состояние стабильное. Она добавила, что гитарист и его семья просят уважать их право на частную жизнь, поскольку полиция продолжает расследование.

"Поскольку инцидент находится под следствием полиции, никаких дальнейших комментариев не будет. Ли и его семья благодарны за уважение к их личной жизни", — отметила женщина.

Тим Хейн, менеджер группы Red Dragon Cartel, где Ли сейчас играет, также прокомментировал ситуацию, отметив, что Джейк воспринимает все происходящее вокруг и с оптимизмом смотрит в будущее.

"По милости Божией, никакие важные органы не травмированы", – указал Хейн.

Джейк Ли известен как гитарист, присоединившийся к группе Оззи Осборна в 1982 году после смерти предыдущего гитариста Рэнди Роадса. Он был важной частью группы и принял участие в записи известных альбомов Bark at the Moon и The Ultimate Sin. После этого он основал собственную группу Badlands и продолжил музыкальную карьеру в других проектах, в частности, в Red Dragon Cartel.