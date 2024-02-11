Народный артист Украины поддержал войну и агрессию РФ

Исполнитель из РФ Александр Малинин часто приезжал в Украину, участвовал во время выступлений на важных мероприятиях. Например, в 2021 году он прибыл на Одесщину, где пел на концерте, посвященном 200-летию Болграда.

Александр Малинин (фото из открытых источников)

При этом в то время певец не поддерживал незаконную аннексию Крыма и оккупацию Донецкого региона. Малинин всю жизнь лояльно относился к украинцам и, что важно, хорошо владеет нашим государственным языком.

Во время своих концертов он неоднократно исполнял "Ой, в лугу красная калина", а еще творческое сотрудничество с украинским композитором Юрием Рыбчинским. В 2004 году Александр Малинин получил звание Народного артиста Украины.

Но после начала полномасштабной войны все изменилось. Сначала российский певец уехал из России в Европу, где отсиживалось определенное время. Несколько раз звезда наведывалась в Россию, выступала на концертах. Однако через некоторое время он окончательно вернулся в страну-агрессорку.

О большой войне в Украине певец ничего не говорит. Говорят, что после того, как артист вернулся в Россию, в Кремле не просили его публично озвучивать свою позицию. Кажется, известный исполнитель все еще хочет отсидеться на двух стульях.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что еще один российский актер сделал безумное заявление о войне и поддержал агрессию Кремля. Известный российский артист, также отец популярного в РФ телеведущего Ивана Урганта, не одобряющий военное вторжение российских оккупантов в Украину, Андрей Ургант, заявил о своей позиции и полной поддержке действий кремлевского руководства.