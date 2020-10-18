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Главная Новости Звезды персона «Наскочила со спины»: украинская певица рассказала о нападении фанатки
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«Наскочила со спины»: украинская певица рассказала о нападении фанатки

Теперь певица выходит к фанатам только с охранной

сегодня, 11:50
Автор:

Светлана Шкурупий

33-летняя популярная артистка Ирина Федишин рассказала о неприятном инциденте, который произошел с ней на одном из концертов в Украине. Своей историей певица поделилась в программе "Легенда з Романом Мухою", опубликованной на YouTube-канале.

«Наскочила со спины»: украинская певица рассказала о нападении фанатки

Ирина Федишин | instagram.com/irynafedyshyn

Знаменитость призналась, что во время одного из выступлений к ней на сцену выбежала фанатка и наскочила на нее со спины, обхватив руками и ногами. Женщина застала артистку врасплох, а охранники, которые дежурили возле сцены, не замечали происходящего. На помощь певице пришли участники ее балета, которым удалось "разнять" фанатку от звезды.

После этого, Ирина Федишин предпочитает общаться с поклонниками только с личной охранной, потому что считает, что некоторые люди могут неадекватно себя вести, не ощущая границы своей привязанности и любви.

Артистка также призналась, что из-за своей популярности не может нормально прогуляться по родному городу, поэтому на улицу она не выходит без темных очков и шляпы. 

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что украинскую певицу Анну Добрыдневу несколько лет преследовал неадекватный мужчина.


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