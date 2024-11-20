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Настоящая красавица: внучка Пугачевой становится копией мамы (ФОТО)

Дочь Орбакайте Клавдия показалась в ночном городе в шикарной форме

20 ноября 2024, 23:10
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Лиля Воробьева

Российская певица Кристина Орбакайте, недавно объявившая об отказе от участия в корпоративных мероприятиях в России, поделилась в Instagram видео, на котором показала свою взрослую дочь Клавдию. В ролике дочь Орбакайте, недавно выросшая из ребенка в красивую девушку, играет с мячом на детской площадке.

Настоящая красавица: внучка Пугачевой становится копией мамы (ФОТО)

Кристина Орбакайте (фото из открытых источников)

Клава одета в черные лосины, подчеркивающие длину ее ног, и все больше напоминает свою звездную мать, что стало очевидным для подписчиков певицы.

Настоящая красавица: внучка Пугачевой становится копией мамы (ФОТО) - фото 2

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что известная певица уходит с российской сцены и обратилась к россиянам . Российская певица Кристина Орбакайте, с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину переехавшая в США, объявила о своем выходе со сцены в России. В своем интервью российским СМИ Орбакайте отметила, что ее концерт в Санкт-Петербурге в марте 2024 г. был последним в РФ. Она планирует отправиться на гастроли в США и Канаду со своим шоу "The Best".

Хотя певица упразднила запланированные концерты в России, она не назвала причину этого решения. Орбакайте лишь отметила, что встреча с российской публикой состоится "в лучшей жизни", что, вероятно, свидетельствует о ее намерении дистанцироваться от ситуации в РФ, однако продолжает избегать публичных заявлений о войне в Украине.

Также "Комментарии" писали о том, что Алла Пугачева публично обратилась к Кристине Орбакайте , принявшей важное решение. Российская певица Алла Пугачева, открыто осудившая вторжение России в Украину и покинувшая страну вместе с семьей, выразила поддержку своей старшей дочери Кристине Орбакайте.



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