"Настоящие украинские кумовья": как Потап помог Горбунову избежать ДТП

Известный украинский телеведущий и актер Юрий Горбунов чуть не попал в аварию. Избежать ее ему помог кум и сосед Алексей Потапенко. Подробнее о ситуации, которая произошла вчера вечером, Горбунов написал на своей странице в социальных сетях.

Юрий Горбунов и Алексей Потапенко. Фото: obozrevatel

Так, выяснилось, что Потап спас Юрия с помощью пачки соли. Они живут по соседству, и когда Алексей увидел, что машину его друга начало резко заносить из-за гололедицы, то он поспешил к нему с пачкой соли, чтобы машина смогла нормально проехать. Он начал быстро сыпать ее под колеса, к счастью, это оказалось эффективным.

"Знаете что такое настоящий сосед? Это человек, который не просто живет по соседству. Это человек, который в нужную минуту приходит на помощь. Так как сегодня, когда на склоне, на въезде в гараж, моя неуправляемая машина неслась в забор и рядом припаркованные авто. Как из-под земли появился кум с пачкой соли в руках. И здесь как замедленная сцена из кино — я в холодном поту и Алексей на ходу сыпет соль под колеса. Кум, спасибо тебе и поклон!", — тепло поблагодарил своего кума Юрий Горбунов.

Поклонники в комментариях под публикацией написали, что хорошо, когда есть настоящие друзья, на которых всегда можно положиться:

"Кум в беде не бросит, лишнего не спросит. Вот, что значит настоящий, лучший КУМ!!!!"

"Справжні друзі! Дай Бог Вам,хлопці,здоров‘я!"

"Справжні українські куми".

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