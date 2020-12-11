"Настоящие украинские кумовья": как Потап помог Горбунову избежать ДТП

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Любовь Блажко
Известный украинский телеведущий и актер Юрий Горбунов чуть не попал в аварию. Избежать ее ему помог кум и сосед Алексей Потапенко. Подробнее о ситуации, которая произошла вчера вечером, Горбунов написал на своей странице в социальных сетях.
Юрий Горбунов и Алексей Потапенко. Фото: obozrevatel
Так, выяснилось, что Потап спас Юрия с помощью пачки соли. Они живут по соседству, и когда Алексей увидел, что машину его друга начало резко заносить из-за гололедицы, то он поспешил к нему с пачкой соли, чтобы машина смогла нормально проехать. Он начал быстро сыпать ее под колеса, к счастью, это оказалось эффективным.
Поклонники в комментариях под публикацией написали, что хорошо, когда есть настоящие друзья, на которых всегда можно положиться:
"Кум в беде не бросит, лишнего не спросит. Вот, что значит настоящий, лучший КУМ!!!!"
"Справжні друзі! Дай Бог Вам,хлопці,здоров‘я!"
"Справжні українські куми".
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