Настоящий Марк Твен: скончался известный американский актер

В возрасте 95 лет скончался известный американский актер Хэл Холбрук. Новость о смерти звезды кинематографа сообщает The New York Times, ссылаясь на информацию от помощницы актера Джойс Коэн.

Хэлу Холбруку было 95. Фото: Globe Photos

Холбрук отошел в мир иной еще 23 января в собственном доме в Беверли-Хиллз. Общественности же о факте смерти стало известно только сейчас.

Хэл Холбрук занимался кинематографом всю свою жизнь. Обладатель четырех премий "Эмми", номинант на "Оскар" как лучший актер второго плана, роли в действительно культовых лентах — это все о Холбруке.

Популярность актеру принес фильм "Вся президентская рать" об Уотергейтском скандале в США. В нем Холбрук сыграл анонимного информатора. Украинский зритель, который любит иностранные фильмы, мог познакомиться с творчеством Хэла Холбрука в фильмах "В диких условиях" (это и была его номинация на "Оскар"), "Туман", "Воды слонам!", "Линкольн".

Также за последние пятнадцать лет актер неоднократно появлялся в телесериалах — "Клан Сопрано", "Сыновья анархии", "Скорая помощь". Последние епизодические роли Холбрук выполнил в медицинском сериале "Анатомия Грей" и детективном — "Гавайи 5-0".

Старшему поколению американцев Хэл Холбрук был еще и известный в образе Марка Твена — исполнял главную роль в моноспектакле "Mark Twain Tonight!". Интересно, что впервые знаменитого писателя Холбрук сыграл в 29-летнем возрасте. Впоследствии мужчина шутил, что с годами, чтобы выглядеть как 70-летний Твен, ему надо все меньше косметики.

Холбрук был дважды женат. Его вторая жена Дикси Картер умерла в 2010 году. В Холбрука остались дочь, сын, несколько падчериц и четверо внуков.

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