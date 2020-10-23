Настя Каменских показала, как выглядела в 17 лет, и шокировала подписчиков (ФОТО)

Украинская певица Настя Каменских в Инстаграм порадовала подписчиков новым сторис.

На нескольких кадрах сама Настя с радостью вспоминает, как у нее были длинные черные кудри. Что не удивительно, все кадры подобраны как раз во время различных выступлений. Уже тогда у певицы не было никаких проблем со сценическим образом и чувством ритма.

"Ах эти длинные волосы. А было это лишь в 2004 году", — так подписала свою историю Каменских.





Как ранее сообщали "Комментарии", Настю Каменских раскритиковали за слишком откровенное фото.

Певица позирует полностью обнаженной в бассейне, демонстрируя свои ягодицы. Волосы Настя собрала в пучок, а руки развела в стороны. Свой пост она посвятила принятию и любви к себе. За несколько часов ее публикация понравилась более 280 тысячам человек.

Но многие пользователи раскритиковали слишком откровенную фотографию знаменитости, отметив, что она не для всеобщего обозрения: "Почему такие фото не блокирует инстаграм?", "Хорошая фигура, но на эти красоты должен смотреть только муж", "Контент уже повторяющийся из раза в раз", "Вот зачем выставлять такие фото? Что больше нечем завлекать, как голым телом", — написали пользователи соцсети.

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