kharkiv kharkiv
dnepr dnepr
odessa odessa
kyiv kyiv
donbass donbass
logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 23.10.2020

BTC/USD

12946.92

ETH/USD

415.07

LTC/USD

56.05

НБУ 23.10.2020

USD/UAH

28.45

EUR/UAH

33.70

RUB/UAH

0.38

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon
Comm:ratings
ministr
Выборы-2020
migrants
Перемирие
deputata
Путь депутата
Comm:franchise
Comm:franchise
Главная Новости Звезды персона Настя Каменских показала, как выглядела в 17 лет, и шокировала подписчиков (ФОТО)
commentss НОВОСТИ Все новости

Настя Каменских показала, как выглядела в 17 лет, и шокировала подписчиков (ФОТО)

Тогда у украинской певицы были длинные волосы

сегодня, 12:03
Автор:

Владимир Лавский

Украинская певица Настя Каменских в Инстаграм порадовала подписчиков новым сторис.

Настя Каменских показала, как выглядела в 17 лет, и шокировала подписчиков (ФОТО)

На нескольких кадрах сама Настя с радостью вспоминает, как у нее были длинные черные кудри. Что не удивительно, все кадры подобраны как раз во время различных выступлений. Уже тогда у певицы не было никаких проблем со сценическим образом и чувством ритма. 

"Ах эти длинные волосы. А было это лишь в 2004 году", — так подписала свою историю Каменских. 


Как ранее сообщали "Комментарии", Настю Каменских раскритиковали за слишком откровенное фото. 

Певица позирует полностью обнаженной в бассейне, демонстрируя свои ягодицы. Волосы Настя собрала в пучок, а руки развела в стороны. Свой пост она посвятила принятию и любви к себе. За несколько часов ее публикация понравилась более 280 тысячам человек. 

Но многие пользователи раскритиковали слишком откровенную фотографию знаменитости, отметив, что она не для всеобщего обозрения: "Почему такие фото не блокирует инстаграм?", "Хорошая фигура, но на эти красоты должен смотреть только муж", "Контент уже повторяющийся из раза в раз", "Вот зачем выставлять такие фото? Что больше нечем завлекать, как голым телом", — написали пользователи соцсети.


Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Новости партнеров

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ