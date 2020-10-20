Настю Каменских раскритиковали за слишком обнаженное фото

Настя Каменских | instagram.com/kamenskux

Популярная артистка Настя Каменских не упускает возможности похвастаться своей стройной фигурой, поэтому на ее страничке в Instagram есть много ярких и откровенных фотографий. Несколько часов назад Каменских снова взбудоражила сеть своим обнаженным кадром, правда, не всем понравилась ее выходка.

Певица позирует полностью обнаженной в бассейне, демонстрируя свои ягодицы. Волосы Настя собрала в пучок, а руки развела в стороны. Свой пост она посвятила принятию и любви к себе. За несколько часов ее публикация понравилась более 280 тысячам человек.

Но многие пользователи раскритиковали слишком откровенную фотографию знаменитости, отметив, что она не для всеобщего обозрения: "Почему такие фото не блокирует инстаграм?", "Хорошая фигура, но на эти красоты должен смотреть только муж", "Контент уже повторяющийся из раза в раз", "Вот зачем выставлять такие фото? Что больше нечем завлекать, как голым телом", — написали пользователи соцсети.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, как Потап реагирует на обнаженные фотографии своей супруги Насти Каменских.

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