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Настя Каменских призналась, что помогает ей всегда выглядеть красиво

Полезные советы от одной из самых красивых женщин нашего шоу-биза

сегодня, 14:26
Автор:

Любовь Блажко

Эффектная представительница украинского шоу-бизнеса всегда имеет ухоженный и отдохнувший вид. А все потому, что у Насти есть несколько бьюти-секретов, которые помогают ей оставаться красивой. Об этом пишет издание lux.

Настя Каменских призналась, что помогает ей всегда выглядеть красиво

Настя Каменских. Фото: lux.fm

Так, на своей странице в социальных сетях певица решила поделиться, как она за собой ухаживает. В ее списке можно найти ключевые шаги, которые она выполняет ежедневно, чтобы поддерживать свою красоту.

Знаменитость рассказала, что старается засыпать до 22.00 вечера, потому как именно в это время вырабатывается гормон сна. А он является ключевым, потому что помогает утром чувствовать себя бодро и выглядеть хорошо.

Также Каменских выпивает дневную норму воды до 16.00, чтобы утром лицо не выглядело отекшим. А перед сном она может выпить максимум несколько глотков.

Еще один секрет заключается в том, что артистка проветривает комнату готовясь ко сну, а также в спальне должно быть достаточно прохладно и темно.

Ночной крем звезда наносит не прямо перед сном, а за полчаса до него. Она уверена, что так кожа успеет впитать крем, а если же делать это непосредственно перед сном, то его впитает ваша подушка.

Утром Настя делает 5-минутный массаж лица. Это позволяет ему сразу "проснуться". Она добавила, что несложную технику процедуры можно найти на просторах интернета.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что Потап впервые признался, как относится к откровенным фото Каменских. 


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