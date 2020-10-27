Настя Каменских призналась, что помогает ей всегда выглядеть красиво

Эффектная представительница украинского шоу-бизнеса всегда имеет ухоженный и отдохнувший вид. А все потому, что у Насти есть несколько бьюти-секретов, которые помогают ей оставаться красивой. Об этом пишет издание lux.

Настя Каменских. Фото: lux.fm

Так, на своей странице в социальных сетях певица решила поделиться, как она за собой ухаживает. В ее списке можно найти ключевые шаги, которые она выполняет ежедневно, чтобы поддерживать свою красоту.

Знаменитость рассказала, что старается засыпать до 22.00 вечера, потому как именно в это время вырабатывается гормон сна. А он является ключевым, потому что помогает утром чувствовать себя бодро и выглядеть хорошо.

Также Каменских выпивает дневную норму воды до 16.00, чтобы утром лицо не выглядело отекшим. А перед сном она может выпить максимум несколько глотков.

Еще один секрет заключается в том, что артистка проветривает комнату готовясь ко сну, а также в спальне должно быть достаточно прохладно и темно.

Ночной крем звезда наносит не прямо перед сном, а за полчаса до него. Она уверена, что так кожа успеет впитать крем, а если же делать это непосредственно перед сном, то его впитает ваша подушка.

Утром Настя делает 5-минутный массаж лица. Это позволяет ему сразу "проснуться". Она добавила, что несложную технику процедуры можно найти на просторах интернета.



Ранее издание "Комментарии" сообщало, что Потап впервые признался, как относится к откровенным фото Каменских.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!