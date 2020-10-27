Настя Каменских призналась, что помогает ей всегда выглядеть красиво

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Любовь Блажко
Эффектная представительница украинского шоу-бизнеса всегда имеет ухоженный и отдохнувший вид. А все потому, что у Насти есть несколько бьюти-секретов, которые помогают ей оставаться красивой. Об этом пишет издание lux.
Настя Каменских. Фото: lux.fm
Так, на своей странице в социальных сетях певица решила поделиться, как она за собой ухаживает. В ее списке можно найти ключевые шаги, которые она выполняет ежедневно, чтобы поддерживать свою красоту.
Знаменитость рассказала, что старается засыпать до 22.00 вечера, потому как именно в это время вырабатывается гормон сна. А он является ключевым, потому что помогает утром чувствовать себя бодро и выглядеть хорошо.
Также Каменских выпивает дневную норму воды до 16.00, чтобы утром лицо не выглядело отекшим. А перед сном она может выпить максимум несколько глотков.
Еще один секрет заключается в том, что артистка проветривает комнату готовясь ко сну, а также в спальне должно быть достаточно прохладно и темно.
Ночной крем звезда наносит не прямо перед сном, а за полчаса до него. Она уверена, что так кожа успеет впитать крем, а если же делать это непосредственно перед сном, то его впитает ваша подушка.
Утром Настя делает 5-минутный массаж лица. Это позволяет ему сразу "проснуться". Она добавила, что несложную технику процедуры можно найти на просторах интернета.
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