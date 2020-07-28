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Настя Каменских «зажигает» на турецком курорте

Настя Каменских восхитила ярким летним кадром

сегодня, 00:30
Автор:

Светлана Шкурупий
Настя Каменских «зажигает» на турецком курорте

@kamenskux

Украинская артистка Настя Каменских отправилась в Турцию "зажигать" и поделилась с поклонниками яркими фотографиями, на которых продемонстрировала свою стройную фигуру. Солнечные кадры знаменитость опубликовала на своем аккаунте в Instagram.

Певица сфотографировалась в леопардовом купальнике, на фоне море, похваставшись своим красивым телом и роскошными локонами. По всей видимости, на турецком курорте Настя не только отдыхает, но и работает. Свой пост звезда подписала так: "Сегодня зажигаем! Солнце, море, музыка - это…" и оставила эмодзи в виде бомбочки. Также она поставила хештек #workation.

Поклонники знаменитости пришли в восторг от ее игривого кадра и оставили ей множество приятным комментариев, отметив, что у нее шикарная фигура. К слову, пост звезды собрал уже почти 148 тысяч лайков.


Напомним, недавно певица Настя Каменских отдыхала с мужем на природе в Киевской области и устроила там живописную фотоссесию.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что Настя Каменских показала, как выглядит без грамма косметики.


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