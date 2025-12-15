logo

Главная Новости Звезды персона "Насыщенный маршрут": Пугачева приезжала в Москву с дочерью (ФОТО)
"Насыщенный маршрут": Пугачева приезжала в Москву с дочерью (ФОТО)

Лиза Галкина показала кадр из Москвы

15 декабря 2025, 22:45
Автор:
avatar

Лиля Воробьева

  Дочь российской певицы Аллы Пугачевой, открыто поддерживающей Украину в противостоянии с государством-агрессором РФ, Лиза Галкина, вероятно, побывала в Москве вместе с матерью.

"Насыщенный маршрут": Пугачева приезжала в Москву с дочерью (ФОТО)

Алла Пугачева с дочерью Лизой (фото из открытых источников)

Напомним, что Алла Пугачева вместе с семьей покинула территорию России еще в 2022 году.

На своей странице в социальных сетях девочка обнародовала фото из столицы РФ, после чего в сети начали распространяться слухи о возможном приезде Примадонны в Москву.

"Самый насыщенный маршрут московскими новогодними локациями", — подписала фото Лиза.

”Насыщенный маршрут”: Пугачева приезжала в Москву с дочерью (ФОТО) - фото 2

Ранее певица вместе с мужем Максимом Галкиным и близнецами Лизой и Гарри уехала из России сначала в Израиль. Впоследствии семья перебралась на Кипр, поскольку тамошний климат более мягкий и лучше подходит для здоровья Пугачевой.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что российская артистка Алла Пугачева , не поддержавшая кровавую агрессию Путина против Украины, дала свое первое большое интервью с начала полномасштабного вторжения.

"Максим находился за границей, я оставалась дома, и мне нужно было ехать на лечение в Израиль. Именно там был врач, в котором я нуждалась, и меня тогда фактически спасли. Едва я уехала, сразу началось! Этот священник плохой, (протоиерей Андрей) Ткачев заявил: "Якое! Воздух очистился! Она поехала!". Но я и не планировала никуда ехать. Сначала подумала, что это только его личное мнение. А потом, поскольку мы выступили против войны, на нас набросились какие-то люди, присылали в Останкино сплошные обиды. Если мы им не нравятся, тогда возникает вопрос, что делать сейчас по-моему, смотрит Пугачева.

Артистка также рассказала, что ее вызвал на встречу чиновник Сергей Кириенко. По ее словам, он вел себя удивительно приветливо.



Источник: https://www.instagram.com/liza__galkina/
