"Насыщенный маршрут": Пугачева приезжала в Москву с дочерью (ФОТО)

Дочь российской певицы Аллы Пугачевой, открыто поддерживающей Украину в противостоянии с государством-агрессором РФ, Лиза Галкина, вероятно, побывала в Москве вместе с матерью.

Алла Пугачева с дочерью Лизой (фото из открытых источников)

Напомним, что Алла Пугачева вместе с семьей покинула территорию России еще в 2022 году.

На своей странице в социальных сетях девочка обнародовала фото из столицы РФ, после чего в сети начали распространяться слухи о возможном приезде Примадонны в Москву.

"Самый насыщенный маршрут московскими новогодними локациями", — подписала фото Лиза.

Ранее певица вместе с мужем Максимом Галкиным и близнецами Лизой и Гарри уехала из России сначала в Израиль. Впоследствии семья перебралась на Кипр, поскольку тамошний климат более мягкий и лучше подходит для здоровья Пугачевой.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что российская артистка Алла Пугачева , не поддержавшая кровавую агрессию Путина против Украины, дала свое первое большое интервью с начала полномасштабного вторжения.

"Максим находился за границей, я оставалась дома, и мне нужно было ехать на лечение в Израиль. Именно там был врач, в котором я нуждалась, и меня тогда фактически спасли. Едва я уехала, сразу началось! Этот священник плохой, (протоиерей Андрей) Ткачев заявил: "Якое! Воздух очистился! Она поехала!". Но я и не планировала никуда ехать. Сначала подумала, что это только его личное мнение. А потом, поскольку мы выступили против войны, на нас набросились какие-то люди, присылали в Останкино сплошные обиды. Если мы им не нравятся, тогда возникает вопрос, что делать сейчас по-моему, смотрит Пугачева.

Артистка также рассказала, что ее вызвал на встречу чиновник Сергей Кириенко. По ее словам, он вел себя удивительно приветливо.

