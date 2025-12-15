"Насыщенный маршрут": Пугачева приезжала в Москву с дочерью (ФОТО)

Рубрики
Лиля Воробьева
Дочь российской певицы Аллы Пугачевой, открыто поддерживающей Украину в противостоянии с государством-агрессором РФ, Лиза Галкина, вероятно, побывала в Москве вместе с матерью.
Алла Пугачева с дочерью Лизой (фото из открытых источников)
Напомним, что Алла Пугачева вместе с семьей покинула территорию России еще в 2022 году.
На своей странице в социальных сетях девочка обнародовала фото из столицы РФ, после чего в сети начали распространяться слухи о возможном приезде Примадонны в Москву.
Ранее певица вместе с мужем Максимом Галкиным и близнецами Лизой и Гарри уехала из России сначала в Израиль. Впоследствии семья перебралась на Кипр, поскольку тамошний климат более мягкий и лучше подходит для здоровья Пугачевой.
Напомним, что "Комментарии" писали о том, что российская артистка Алла Пугачева , не поддержавшая кровавую агрессию Путина против Украины, дала свое первое большое интервью с начала полномасштабного вторжения.
Артистка также рассказала, что ее вызвал на встречу чиновник Сергей Кириенко. По ее словам, он вел себя удивительно приветливо.