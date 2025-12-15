"Насичений маршрут": Пугачова приїздила до Москви з дочкою (ФОТО)

Рубрики
Лиля Воробьева
Донька російської співачки Алли Пугачової, яка відкрито підтримує Україну у протистоянні з державою-агресором РФ, Ліза Галкіна, ймовірно, побувала в Москві разом із матір’ю.
Алла Пугачова з донькою Лізою (фото з відкритих джерел)
Нагадаємо, що Алла Пугачова разом із родиною залишила територію Росії ще у 2022 році.
На своїй сторінці у соціальних мережах дівчинка оприлюднила світлину зі столиці РФ, після чого в мережі почали ширитися чутки про можливий приїзд Примадонни до Москви.
Раніше співачка разом із чоловіком Максимом Галкіним та двійнятами Лізою і Гаррі виїхала з Росії спершу до Ізраїлю. Згодом родина перебралася на Кіпр, оскільки тамтешній клімат є більш м’яким і краще підходить для стану здоров’я Пугачової.
Нагадаємо, що "Коментарі" писали про те, що російська артистка Алла Пугачова, яка не підтримала криваву агресію Путіна проти України, дала своє перше велике інтерв’ю від початку повномасштабного вторгнення.
Артистка також розповіла, що її викликав на зустріч високопосадовець Сергій Кирієнко. За її словами, він поводився напрочуд привітно.