Головна Новини Зірки персона "Насичений маршрут": Пугачова приїздила до Москви з дочкою (ФОТО)
НОВИНИ

"Насичений маршрут": Пугачова приїздила до Москви з дочкою (ФОТО)

Ліза Галкіна показала кадр із Москви

15 грудня 2025, 22:45
Автор:
avatar

Лиля Воробьева

 Донька російської співачки Алли Пугачової, яка відкрито підтримує Україну у протистоянні з державою-агресором РФ, Ліза Галкіна, ймовірно, побувала в Москві разом із матір’ю.

"Насичений маршрут": Пугачова приїздила до Москви з дочкою (ФОТО)

Алла Пугачова з донькою Лізою (фото з відкритих джерел)

Нагадаємо, що Алла Пугачова разом із родиною залишила територію Росії ще у 2022 році.

На своїй сторінці у соціальних мережах дівчинка оприлюднила світлину зі столиці РФ, після чого в мережі почали ширитися чутки про можливий приїзд Примадонни до Москви.

"Найнасиченіший маршрут московськими новорічними локаціями", — підписала фото Ліза.

”Насичений маршрут”: Пугачова приїздила до Москви з дочкою (ФОТО) - фото 2

Раніше співачка разом із чоловіком Максимом Галкіним та двійнятами Лізою і Гаррі виїхала з Росії спершу до Ізраїлю. Згодом родина перебралася на Кіпр, оскільки тамтешній клімат є більш м’яким і краще підходить для стану здоров’я Пугачової.

Нагадаємо, що "Коментарі" писали про те, що російська артистка Алла Пугачова, яка не підтримала криваву агресію Путіна проти України, дала своє перше велике інтерв’ю від початку повномасштабного вторгнення.

"Максим перебував за кордоном, я залишалася вдома, і мені потрібно було їхати на лікування до Ізраїлю. Саме там був лікар, якого я потребувала, і мене тоді фактично врятували. Ледь я виїхала, одразу почалося! Оцей священик поганий, (протоієрей Андрій) Ткачов заявив: "Яке щастя! Повітря очистилося! Вона поїхала!". Але я й не планувала нікуди їхати. Спершу подумала, що це лише його особиста думка. А потім, оскільки ми виступили проти війни, на нас накинулися якісь люди, надсилали в Останкіно суцільні образи. Якщо ми їм не до вподоби, тоді постає питання, що робити далі", – згадує Пугачова, яка зараз виглядає помітно молодшою та схудлою.

Артистка також розповіла, що її викликав на зустріч високопосадовець Сергій Кирієнко. За її словами, він поводився напрочуд привітно.

 



Джерело: https://www.instagram.com/liza__galkina/
