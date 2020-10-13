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Наталья Могилевская впервые задумалась о пластике

Недавно Могилевская удивила новым имиджем

сегодня, 12:30
Автор:

Светлана Шкурупий

45-летняя популярная артистка Наталья Могилевская, которая недавно рассказала о самом сложном периоде в своей жизни, удивила поклонников размышлениями о пластической хирургии. Своими мыслями знаменитость поделилась на странице в Instagram.

Наталья Могилевская впервые задумалась о пластике

Наталья Могилевская | instagram.com/nataliya_mogilevskaya)

Певица призналась, что еще никогда не ложилась под нож к пластическому хирургу, а свою молодость и естественную красоту поддерживает собственными силами. При этом, Могилевская отметила, что пластическая хирургия шагнула далеко вперед и сейчас можно сделать операцию, которая не оставляет после себя швов.  Артистка поинтересовалась у своих подписчиков, как они относятся к таким методам омоложения.


Поклонники звезды отметили, что она выглядит превосходно и ей не нужно прибегать к подобным процедурам: "Оставайтесь такой же, оставайтесь сама собой, не превращайтесь в куклу", "Пластическая операция это о непринятии себя прежде всего", "Вы прекрасны и даже не думайте что-то менять".

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что экс-участница "ВИА Гры" Надежда Мейхер-Грановская рассказала о пластических операциях.


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