Наталья Могилевская впервые задумалась о пластике

45-летняя популярная артистка Наталья Могилевская, которая недавно рассказала о самом сложном периоде в своей жизни, удивила поклонников размышлениями о пластической хирургии. Своими мыслями знаменитость поделилась на странице в Instagram.

Наталья Могилевская | instagram.com/nataliya_mogilevskaya)

Певица призналась, что еще никогда не ложилась под нож к пластическому хирургу, а свою молодость и естественную красоту поддерживает собственными силами. При этом, Могилевская отметила, что пластическая хирургия шагнула далеко вперед и сейчас можно сделать операцию, которая не оставляет после себя швов. Артистка поинтересовалась у своих подписчиков, как они относятся к таким методам омоложения.





Поклонники звезды отметили, что она выглядит превосходно и ей не нужно прибегать к подобным процедурам: "Оставайтесь такой же, оставайтесь сама собой, не превращайтесь в куклу", "Пластическая операция это о непринятии себя прежде всего", "Вы прекрасны и даже не думайте что-то менять".

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что экс-участница "ВИА Гры" Надежда Мейхер-Грановская рассказала о пластических операциях.

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