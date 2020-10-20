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Наталия Могилевская похвасталась стройными ногами в новой фотосессии

Артистка снова свела фанатов с ума своим пикантным образом

сегодня, 18:29
Автор:

Любовь Блажко

Украинская исполнительница снялась в новой фотосессии, порадовав поклонников очаровательным внешним видом. Об этом пишет издание lux.

Наталия Могилевская похвасталась стройными ногами в новой фотосессии

Наталия Могилевская. Фото: showdream

Так, Наталья Могилевская решила повторить известную позу позу Шэрон Стоун из фильма "Основной инстинкт". На фотографии можно увидеть, что артистка эффектно позирует в белой юбке, сидя в кресле. Все внимание, конечно же, досталось красивым ногам певицы, поскольку именно на них сделан акцент в кадре. 

Стоит отметить, что снимок сделан специально для журнала "Зоодруг", на обложке которого появилась Могилевская. Результатами яркого осеннего образа она также поделилась на своей странице в социальных сетях. Знаменитость рассказала своим подписчикам, почему назвала свою собаку Ая, которая тоже принимала участие в съемках для глянца. 

"Многие спрашивают, почему я назвала свою собаку Ая и что оно означает? Когда мы встретились с ней и я решила, что это именно моя собака, я не знала как ее назвать, поэтому решила, что ее имя будет состоять из первой и последней буквы алфавита. Исходя из этого, она вбирает в себя все имена известные человечеству. Думаю, что Ая — хорошее имя!", — подытожила Наталья. 

Ранее издание "Комментарии" сообщало, Могилевская рассказала о самом сложном периоде в жизни. 


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