Наталия Могилевская похвасталась стройными ногами в новой фотосессии

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Любовь Блажко
Украинская исполнительница снялась в новой фотосессии, порадовав поклонников очаровательным внешним видом. Об этом пишет издание lux.
Наталия Могилевская. Фото: showdream
Так, Наталья Могилевская решила повторить известную позу позу Шэрон Стоун из фильма "Основной инстинкт". На фотографии можно увидеть, что артистка эффектно позирует в белой юбке, сидя в кресле. Все внимание, конечно же, досталось красивым ногам певицы, поскольку именно на них сделан акцент в кадре.
Стоит отметить, что снимок сделан специально для журнала "Зоодруг", на обложке которого появилась Могилевская. Результатами яркого осеннего образа она также поделилась на своей странице в социальных сетях. Знаменитость рассказала своим подписчикам, почему назвала свою собаку Ая, которая тоже принимала участие в съемках для глянца.
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