"Научите нас жить": итальянская блоггерша удивилась прямолинейности украинцев

Slava Kot
Итальянская блоггерша рассказала о прямолинейности украинцев
Итальянская блоггер Карла Пиццоланте вызвала оживленное обсуждение в соцсетях после видео, в котором сравнила менталитет украинцев и итальянцев. На видео в Instagram блоггер призвала украинцев "научить жить" итальянцев.
В видео Карла Пиццоланте рассказала, что ее больше всего удивила прямолинейность украинцев, особенно в повседневных ситуациях. По ее словам, в Италии люди часто избегают открытой критики даже тогда, когда им ничего не нравится.
По мнению блоггерши, такое поведение итальянцев мешает развитию сервиса и общества в целом. Пиццоланте отметила, что в Италии люди нередко воспринимают замечания как личное оскорбление, поэтому конструктивная критика встречает агрессивную реакцию.
После переезда в Украину она заметила другую модель общения. По ее словам, украинцы значительно более прямолинейны и чаще открыто выражают свое мнение.
В конце видео она обратилась к живущим в Италии украинцам с просьбой помочь изменить ситуацию: "Пожалуйста, научите нас жить".
На слова итальянки отреагировали пользователи, подтвердившие разницу в менталитете между людьми в Украине и Италии.
