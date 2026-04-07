"Научите нас жить": итальянская блоггерша удивилась прямолинейности украинцев

Итальянская блоггерша рассказала о прямолинейности украинцев

Итальянская блоггер Карла Пиццоланте вызвала оживленное обсуждение в соцсетях после видео, в котором сравнила менталитет украинцев и итальянцев. На видео в Instagram блоггер призвала украинцев "научить жить" итальянцев.

В видео Карла Пиццоланте рассказала, что ее больше всего удивила прямолинейность украинцев, особенно в повседневных ситуациях. По ее словам, в Италии люди часто избегают открытой критики даже тогда, когда им ничего не нравится.

"Когда мы идем в парикмахерскую, и нам что-то не нравится — мы не можем сказать правду. То же самое в ресторане. Нам может что-то не понравиться, но мы молчим, а потом приходим домой и плачем", — говорит Пиццоланте.

По мнению блоггерши, такое поведение итальянцев мешает развитию сервиса и общества в целом. Пиццоланте отметила, что в Италии люди нередко воспринимают замечания как личное оскорбление, поэтому конструктивная критика встречает агрессивную реакцию.

После переезда в Украину она заметила другую модель общения. По ее словам, украинцы значительно более прямолинейны и чаще открыто выражают свое мнение.

"Я вижу большую разницу в характере. Итальянцы хороши во многих вещах, особенно в кухне, но у украинцев есть много чему поучиться", — сказала блогерша.

В конце видео она обратилась к живущим в Италии украинцам с просьбой помочь изменить ситуацию: "Пожалуйста, научите нас жить".

На слова итальянки отреагировали пользователи, подтвердившие разницу в менталитете между людьми в Украине и Италии.

"А проблема с конструктивной критикой заключается в том, что итальянцы имеют заниженную самооценку, которую они компенсируют высокомерием!"

"100% разница в том, что итальянцев воспитывают с детства: "ты лучший, самая красивая", а у нас: "сними корону", "смех без причины признак дурачины""

"Итальянцы вообще в глаза правду не говорят, не привыкли к прямолинейности".

