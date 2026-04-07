"Навчіть нас жити": італійська блогерка здивувалася прямолінійності українців

Slava Kot
Італійська блогерка розповіла про прямолінійність українців
Італійська блогерка Карла Піццоланте викликала жваве обговорення у соцмережах після відео, в якому порівняла менталітет українців та італійців. На відео в Instagram блогерка закликала українців "навчити жити" італійців.
У відео Карла Піццоланте розповіла, що її найбільше здивувала прямолінійність українців, особливо у повсякденних ситуаціях. За її словами, в Італії люди часто уникають відкритої критики навіть тоді, коли їм щось не подобається.
На думку блогерки, така поведінка італійців заважає розвитку сервісу та суспільства загалом. Піццоланте зазначила, що в Італії люди нерідко сприймають зауваження як особисту образу, тому конструктивна критика зустрічає агресивну реакцію.
Після переїзду до України вона помітила іншу модель спілкування. За її словами, українці значно прямолінійніші і частіше відкрито висловлюють свою думку.
Наприкінці відео вона звернулася до українців, які живуть в Італії, із проханням допомогти змінити ситуацію: "Будь ласка, навчіть нас жити".
На слова італійки відреагували користувачі, які підтвердили різницю в менталітеті між людьми в Україні та Італії.
