"Навчіть нас жити": італійська блогерка здивувалася прямолінійності українців

Італійська блогерка розповіла про прямолінійність українців

Італійська блогерка Карла Піццоланте викликала жваве обговорення у соцмережах після відео, в якому порівняла менталітет українців та італійців. На відео в Instagram блогерка закликала українців "навчити жити" італійців.

У відео Карла Піццоланте розповіла, що її найбільше здивувала прямолінійність українців, особливо у повсякденних ситуаціях. За її словами, в Італії люди часто уникають відкритої критики навіть тоді, коли їм щось не подобається.

"Коли ми йдемо в перукарню, і нам щось не подобається — ми не можемо сказати правду. Те саме в ресторані. Нам може щось не сподобатися, але ми мовчимо, а потім приходимо додому і плачемо", — говорить Піццоланте.

На думку блогерки, така поведінка італійців заважає розвитку сервісу та суспільства загалом. Піццоланте зазначила, що в Італії люди нерідко сприймають зауваження як особисту образу, тому конструктивна критика зустрічає агресивну реакцію.

Після переїзду до України вона помітила іншу модель спілкування. За її словами, українці значно прямолінійніші і частіше відкрито висловлюють свою думку.

"Я бачу велику різницю в характері. Італійці хороші в багатьох речах, особливо в кухні, але у українців є багато чого повчитися", — сказала блогерка.

Наприкінці відео вона звернулася до українців, які живуть в Італії, із проханням допомогти змінити ситуацію: "Будь ласка, навчіть нас жити".





На слова італійки відреагували користувачі, які підтвердили різницю в менталітеті між людьми в Україні та Італії.

"А проблема з конструктивною критикою, полягає в тому, що італійці мають занижену самооцінку, яку вони компенсують зарозумілістю!"

"100% різниця в тому, що італійців виховують змалечку: "ти найкращий, найкрасивіша", а у нас: "зніми корону", "сміх без причини признак дурачини""

"Італійці взагалі в очі правду не кажуть, не звикли до прямолінійності".

