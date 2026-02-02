С войны против Украины не вернулся российский актер Николай Ткаченко, известный участием в сериалах "Триггер", "ИП Пирогова" и "Универ: 10 лет спустя".

Николай Ткаченко

О гибели кафира сообщили российские пропагандистские ресурсы со ссылкой на его мать. По ее словам, Ткаченко погиб еще в декабре, однако женщина до сих пор не знает, где находится его тело. Она рассказала, что в день гибели ее сын возвращался из боевой задачи.

Другое российское провоенное медиа отмечает, что 6 декабря оккупант вместе с другими военными армии РФ направлялся назад на позиции, когда по ним был нанесен удар украинским беспилотникам.

"Из-за опасности повторных обстрелов тело актера до сих пор не могут эвакуировать из передовой. Как только ситуация в данной зоне стабилизируется и будет полностью контролироваться нашими военными, тело Николая заберут и передадут родным для погребения".

Николай Ткаченко родился 1 сентября 1989 г. в городе Пушкино Московской области. Он получил образование в Театральном институте имени Бориса Щукина, после чего работал в Театре современной драматургии, где участвовал в ряде представлений. Кроме театра, актер снимался в сериалах "Универ: 10 лет спустя", "Тест на беременность 4" и "Три плюс три".

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что на временно оккупированной части Запорожской области ударом дрона был убит "военный" российского пропагандистского информагентства "РИА Новости" Иван Зуев. Его коллега Юрий Войткевич получил тяжелые ранения. Эту информацию подтвердило российское государственное информагентство "РИА Новости".

Пропагандисты сообщили о гибели своего сотрудника Ивана Зуева "во время выполнения редакционного задания" в Запорожской области. По их версии группа пропагандистов попала под удар украинского дрона. В результате атаки Зуев погиб на месте, а его коллега, Юрия Войткевича, госпитализировали с тяжелыми ранениями. Гибель пропагандиста подтвердил гауляйтер оккупированной части Запорожья Евгений Балицкий.

