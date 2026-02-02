"Навоювався": відомого російського актора ліквідували на війні в Україні

З війни проти України не повернувся російський актор Микола Ткаченко, який був відомий участю в серіалах "Тригер", "ІП Пирогова" та "Універ: 10 років потому".

Микола Ткаченко (фото з відкритих джерел)

Про загибель окупанта повідомили російські пропагандистські ресурси з посиланням на його матір. За її словами, Ткаченко загинув ще у грудні, однак жінка досі не знає, де перебуває його тіло. Вона розповіла, що в день загибелі її син повертався з бойового завдання.

Інше російське провоєнне медіа зазначає, що 6 грудня окупант разом з іншими військовими армії РФ прямував назад на позиції, коли по них було завдано удару українським безпілотником.

"Через небезпеку повторних обстрілів тіло актора досі не можуть евакуювати з передової. Як тільки ситуація в даній зоні стабілізується і буде повністю контролюватися нашими військовими, тіло Миколи заберуть і передадуть рідним для поховання".

Микола Ткаченко народився 1 вересня 1989 року в місті Пушкіно Московської області. Він здобув освіту в Театральному інституті імені Бориса Щукіна, після чого працював у Театрі сучасної драматургії, де брав участь у низці вистав. Окрім театру, актор знімався у серіалах "Універ: 10 років потому", "Тест на вагітність 4" та "Три плюс три".

Нагадаємо, що "Коментарі" писали про те, що на тимчасово окупованій частині Запорізької області ударом дрона було вбито "військора" російського пропагандистського інформагентства "РІА Новини" Івана Зуєва. Його колега Юрій Войткевич отримав тяжкі поранення. Цю інформацію підтвердило російське державне інформагентство "РИА Новости".

Пропагандисти повідомили про загибель свого співробітника Івана Зуєва "під час виконання редакційного завдання" у Запорізькій області. За їхньою версією, група пропагандистів потрапила під удар українського дрону. Внаслідок атаки Зуєв загинув на місці, а його колега, Юрія Войткевича, госпіталізували з тяжкими пораненнями. Загибель пропагандиста підтвердив гауляйтер окупованої частини Запоріжжя Євген Балицький.

