Иван Дорн, известный украинский певец, снова оказался в центре скандала из-за своего участия в мероприятии, организованном российскими деятелями в Берлине. русских военных и прославлял русскую культуру.

Иван Дорн (фото из открытых источников)

На мероприятии выступили преимущественно представители русской культурной среды, в частности Чулпан Хаматова, Варвара Шмикова и другие. Они позиционируются как "хорошие россияне", осуждают агрессию, но продолжают продвигать русскую культуру за границей. посещала оккупированный Крым.

Во время своего выступления Иван Дорн, общаясь на украинском языке, вместе с россиянами демонстрировал плакаты с надписями "беженец", "изгнанник", "иностранец".

Ранее Дорн активно работал в России, однако после полномасштабного вторжения осудил войну и некоторое время освещал преступления оккупантов. Однако певец сосредоточился на деятельности за рубежом и сейчас проживает с семьей за пределами Украины.

Его нежелание возвращаться в Украину певец объясняет страхом остаться из-за военного положения.

Это не первый случай, когда деятельность Дорна вызывает возмущение украинцев, ведь его взаимодействие с российскими культурными деятелями воспринимается как противоречивое, особенно на фоне войны.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что бывшая невестка Ющенко развлекалась на вечеринке с россиянами в Монако . Бывшую невестку экс-президента Украины Виктора Ющенко и сестру известной телеведущей и общественной активистки Маши Ефросининой Лизу Ющенко не очень волнует ее шаткая репутация в нашей стране.

Лиза проживает на территории страны-агрессора, никак не комментирует войну в некогда родной стране, и ведет привычный для нее роскошный образ жизнью, проводя время в российских светских кругах. Новый повод для возмущения поведением Ющенко — недавняя вечеринка на территории Монако, на которой Лиза побывала с новыми знакомыми.