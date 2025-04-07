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Назвала арестантов "милыми зайчиками": российская группа провела турне в тюрьмах

Российские артисты посещали колонию, в которой отбывают наказание несовершеннолетние заключенные.

7 апреля 2025, 23:20
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Лиля Воробьева

Российская поп-рок-группа "Город 312", ранее неоднократно демонстрировавшая лояльность к власти, вновь стала объектом внимания из-за выступлений в пенитенциарных учреждениях государства-агрессора. Как сообщают российские медиа, участники коллектива Дмитрий Притула и Диана Макарова рассказали о концертах в исправительных колониях, где находятся несовершеннолетние осужденные.

Назвала арестантов "милыми зайчиками": российская группа провела турне в тюрьмах

Группа "Город 312" (фото из открытых источников)

Артисты рассказали, что регулярно выступают в таких местах уже более двух десятилетий, и считают это необходимой поддержкой для тех, кто оказался за решеткой. В частности, солистка группы подчеркнула, что девушки в возрасте 14–15 лет, совершившие тяжкие преступления, заслуживают шанса возобновить свою жизнь после увольнения.

"Очень милые зайчики там вообще все. Даже у них есть шанс снова быть в обществе, быть прощенными как Богом, так и обществом", – отметила Макарова.

Певица также добавила, что "Город 312" уже более 20 лет принимает участие в таких мероприятиях, давая концерты в исправительных учреждениях разного типа.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что известная украинская группа дальше выступает в РФ . Популярная музыкальная группа из Харькова "Пошлая Моллы" оказалась в центре скандала из-за сотрудничества с жителями России, страны-оккупанта и заработка на российских платформах. Недавно группа выпустила новую песню "Адская Колискова" — первый трек за два года. Однако песня была загружена на российские музыкальные платформы, что вызвало возмущение среди пользователей сети. Это означает, что группа получает доход в российских рублях и, вероятно, платит налоги в российский бюджет, что вызывает серьезную критику.

Кроме того, песня была создана при поддержке креативной студии Indigo Flow, расположенной в Санкт-Петербурге. Это только придало основаниям для обвинений в сотрудничестве с российскими структурами во время войны. Пользователи сети массово критикуют действия группы, не понимая, как можно поддерживать благотворительные концерты для Украины, а одновременно выпускать музыку на российских платформах. Комментарии в их адрес наполнены негодованием и критикой.



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